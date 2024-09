Yenima Díaz Velázquez: 30 años de dedicación y amor a la radio

Las Tunas.- «Cuando me preguntan qué ha significado Radio Victoria para mí, puedo decir sencillamente que son 30 años, o sea, toda una vida».

Yenima Díaz Velázquez lleva tres décadas de su existencia entregada a una profesión a la que llegó llena de sueños y esperanzas.

«Comencé en 1994, tenía 21 años, acababa de salir de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba donde me hice Licenciada en Periodismo y me traje una mochila cargada de sueños, de aspiraciones, de miedos…; también muchos deseos de aplicar todos los conocimientos adquiridos en la teoría. Y tuve esa oportunidad porque en tres décadas he podido hacer prácticamente todo en Radio Victoria.

«A veces digo, medio en broma, medio en serio, que solo me faltó narrar pelota y realizar la conducción de un noticiero, pues en aquellos años, los últimos del siglo pasado, éramos todoterreno y los periodistas debíamos asumir lo mismo un turno de redacción que la dirección de un Programa Informativo, ser reporteros de diferentes sectores y en condiciones materiales muy difíciles. Por tanto, Radio Victoria me forjó, me enseñó a ser lo que ahora soy, me demostró que yo no tenía límites y me puso siempre retos nuevos».

Aún le queda mucho por aportar como profesional de la prensa en Radio Victoria.

«Y lo que me falta por aportar, puedo hacerlo mediante la ayuda, la asesoría, a los jóvenes que son recién graduados de la especialidad, a las personas que no son graduadas de periodismo, pero se incorporan a nuestras rutinas productivas en los departamentos de la radio, sobre todo en el Departamento Informativo.

«Siempre les digo a los jóvenes que conmigo pueden contar. Y también estoy disponible y servicial para otras personas que sí tienen la formación, sobre todo los de la vieja escuela, que nos gusta a veces intercambiar sobre conceptos, sobre nuevos modos de hacer».

Momentos cruciales han marcado su desandar por el gremio periodístico.

«En estos 30 años pude hacer una maestría en ciencias de la comunicación. No me gusta la docencia, pero sé que he ayudado a formar a otras personas. Tuve también la grata suerte de representar a la radio cubana en una misión periodística. Estuve 14 meses en Venezuela entre los años 2013 y 2014, y allá, además de ser la periodista que enviaba los trabajos para Radio Rebelde, también Radio Taíno y por supuesto nuestra emisora provincial, también tuve la responsabilidad de ser la jefa de la emisión de la prensa, lo que añadió una dosis alta de trabajo, pero bueno, salí airosa, por suerte, y también eso fue una enseñanza grandísima.

«Reflejábamos el trabajo de los colaboradores cubanos, pero las circunstancias, las condiciones de trabajo eran totalmente diferentes en un país ajeno, el mismo idioma nuestro, pero todo lo demás era diferente. Y realmente fue una buena enseñanza para mí y creo que la radio tuvo una razón más para enorgullecerse de mí. No solo la fidelidad y la lealtad en estas tres décadas, sino que también he ayudado a que la radio de Las Tunas cumpla con algunas de las misiones que le han sido encomendadas».

Gratitud es el sentimiento que esta hora llega a su mente, después de tantos años de trabajo.

«Dicen que yo tengo buena memoria y creo que sí, porque con la memoria llegan los recuerdos y con los recuerdos llega la gratitud, y hoy al cabo de tanto tiempo quiero mostrar mi gratitud a todas las personas que me recibieron siendo casi una niña con amabilidad, con respeto, y que además me dieron la oportunidad de quedarme a su lado siempre en silencio para aprender mirando y escuchando, porque así es como se hace, la radio es sonido y detrás de ese sonido hay un largo proceso de preparación y yo siempre decía no voy a interrumpir, solo quiero mirar y escuchar y después que ya se acababa el programa entonces yo hacía preguntas, no me limitaba sólo a los programas informativos, sino a cualquier espacio de la radio.

«También quiero agradecer a quienes me señalaron algún error o una mejor manera de hacer las cosas, a quienes me dieron las ideas, tanto a los jefes como a los compañeros, como a los oyentes. Eso ha sido Radio Victoria para mí, una familia que me ha acompañado en estos 30 años, desde que llegué siempre dije que en la emisora me jubilaba o fallecía.

«Luego en algún momento aparecieron otros horizontes y a veces dudé en irme o si me quedaba, pero cuando las aguas tomaron su nivel y pude ver el fondo, comprendí que no hay hogar como este. Y aquí quiero quedarme. Radio Victoria es mi casa y aquí he sido muy feliz».

/mga/

