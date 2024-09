El colegio universitario de Periodismo llega a la Universidad de Las Tunas

Las Tunas.- Con gran alegría y compromiso se celebró el acto oficial de apertura del Colegio Universitario de Periodismo en la Universidad de Las Tunas, campus «Pepito Tey». Este importante hito marca el inicio de una nueva era para la carrera, brindando a los jóvenes la oportunidad de formarse en el territorio y con el apoyo de los profesionales de los medios de prensa.

En la recepción no solo se dio la bienvenida a los tres educandos que se inician en este camino, sino además a sus familiares, quienes agradecieron la oportunidad que abre las puertas a la formación de las nuevas generaciones que pretenden seguir las palabras de Gabriel García Márquez cuando expresó «Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días».

Yoennis Fonseca Fernández es del municipio de Jobabo, «yo soy la única de mi preuniversitario que acudió a las pruebas, estuvimos en la escuela de Camilitos durante una semana preparándonos para la prueba de aptitud, durante esa preparación nos llevaron a conocer los distintos medios de prensa, y me sentí muy bien».

« Yo soy Renier de Jesús Guerra Ramírez del municipio de Puerto Padre, y espero que esta experiencia me aporte un sinnúmero de conocimientos que me sean eficientes cuando comience la universidad, también conocer nuevas personas, nuevos compañeros que me aporten».

«Me llamo Dianela Itsvet Girón Olano para mí significa mucho ya que era una de las carreras que siempre me han gustado y pues al darme esa oportunidad es una gran alegría para mí y para mi familia, así que pienso aprovecharla al máximo».

Para nadie es un secreto que el mundo avanza a pasos agigantados y más aún si hablamos de tecnología y medios digitales, por eso, si estudias periodismo tienes que adueñarte de esas nuevas tecnologías de la información, aprender de los mejores, es por ello que la máster en Ciencias de la Comunicación y presidenta de la Unión de Periodistas en la Provincia, Adalys Ray Haynes, aprovechó la ocasión para hablar de lo que significa este logro para el gremio.

La concreción de esta nueva oferta académica es el resultado de la gestión conjunta de periodistas, educadores, y las autoridades locales, quienes han aunado esfuerzos para responder a las necesidades del sector y potenciar el crecimiento de esos profesionales.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube