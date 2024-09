Creadores tuneros integran selección del concurso Post-it

Las Tunas.- Las obras de los tuneros Ignacio Alejandro Rodés Mederos, El ahora, y Luis Antonio González Rodríguez, De las cenizas del viejo carrusel, resultaron seleccionadas en el Post-it 11, evento nacional que cada año organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales, abierto a los creadores jóvenes.

González Rodríguez propone una escultura en resina y bronce, un caballo de carrusel, ahora marcado por el fuego donde, según el statement, en el silencio que sigue a la devastación, emergen los vestigios de lo que una vez fue símbolo de alegría y diversión.

Despojado de sus patas y disminuido en su esplendor, es un testimonio de la fragilidad de la existencia y de los sueños que se desvanecen en la vorágine de la adversidad. En su forma imperfecta, se encuentra una insinuación de lo que puede surgir, y una invitación a reflexionar sobre la renovada belleza que brota de la destrucción.

Por su parte Ignacio Rodés sobresale por su adhesión a la pintura clásica, ya con exposiciones personales y colectivas en su haber, así como galardones que destacan la creciente calidad y estética de su obra.

Sin embargo, aquí se aferra, desde El ahora, a imágenes que pueden parecer efímeras, a trazos que en sí mismos albergan la grandeza de lo común, instantes inatrapables, paisajes eternos en su propia sucesión de movimiento, de color e infinitud, así como el propósito de la vida, de una vida y de la salvación que puede proveer.

Expresa que «es un conjunto de tres dibujos digitales que forman una única pieza, a primera vista evocan la apariencia de grabados antiguos, un estilo que siempre me ha interesado. Está elección estética no es casual, busco recontextualizar el pasado y mezclarlo con las preocupaciones contemporáneas que me rodean y me interesan».

En Casa 8, espacio del Fondo Cubano de Bienes Culturales, sesionó el jurado que determinó las piezas que formarán parte de la muestra-concurso Post-it; según posteó la galería Galiano en su perfil de Facebook, el debate se desarrolló de forma positiva, enfocado en el arte joven cubano y en las posibilidades actuales y futuras del evento.

El proceso se hizo de forma virtual, mediante el cual quedaron 17 obras preseleccionadas, que conformarán la exposición que se abrirá el próximo viernes 20 de septiembre en la galería Galiano.

Consta en las bases que la convocatoria, dirigida a creadores cubanos de hasta 35 años, tiene como propósito visibilizar el quehacer de los artistas más jóvenes y establecer un vínculo con el contexto emergente, además pretende facilitar la oportunidad de exhibir y establecer posibles colaboraciones con las galerías regidas por Collage Habana; los premios se darán a conocer en el mes de octubre.

/mga/

