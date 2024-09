Lleva actriz Verónica Hinojosa el arte de la narración oral a países centroamericanos

Las Tunas.- A partir de los primeros meses del año, la actriz y narradora oral Verónica Hinojosa Cardoso se embarcó en una importante gira a través de algunos países de Centroamérica.

Hoy hace recuento en su propia voz de la travesía que inició en los países de Costa Rica y Panamá.

DE TICOS Y PANAMEÑOS

«Primeramente fui a Costa Rica invitada por Olga Solano, quien atiende un programa de innovaciones educativas y animación a la lectura, allí estuve con una nicaragüense en un programa amplio en el que ofrecimos talleres de actuaciones y más. También intercambié con representantes de la embajada de España y presenté un espectáculo con poemas musicalizados de Nicolás Guillén, porque nos pidieron algo muy de nuestras raíces, y quién mejor que Guillén.

«Esto fue en Costa Rica, donde además de los programas, también tuvimos talleres de títeres para niños y de narración oral, una gira inmensa por todo el país. Luego en Panamá participé en el Festival Mar de Voces, un evento internacional muy hermoso en el que asistieron diferentes países; presenté como siempre mis espectáculos muy cubanos, pues nunca voy a dejar mi identidad; fue una gira grande e impartí talleres para bibliotecarios y docentes».

PUERTO SEGURO EN GUATEMALA

Llegó al país de Guatemala, invitada a través de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos en ese territorio.

«Llegué invitada por la Biblioteca Cunoris de Chiquimula que pertenece a la Universidad de San Carlos, el centro universitario del oriente de ese país. Ofrecí mis actuaciones en un programa de animación para la lectura a los niños, con cuentos y leyendas, trabajando para los pequeños y adultos; presenté un espectáculo dedicado a José Martí muy bonito que titulé Una rosa blanca para una muñeca negra.

«Trabajé con los alumnos del Instituto de Investigación, de la carrera de Ciencia y Comunicación de ese centro universitario; también con los jurídicos, un grupo que me llamó mucho la atención, pues tienen una agrupación de solidaridad de profesionales, y no se limitan solo a su especialidad, sino que una vez a la semana hacen un desayuno artístico, una suerte de tertulia, e invitan a diferentes creadores para intercambiar con ellos».

ESCALA: EL SALVADOR



A través de la distinguida Biblioteca Pinaes llegó a El Salvador, donde trabajó con los pequeños de casa.

«Dicen que la mejor biblioteca de Centroamérica es esa, llamada Pinaes; allí estuve trabajando con espectáculos para chicos en la Sala Infantil y en la de Lactantes, salas para niños según las edades, e intercambiaba con los visitantes, locales y que llegaban a través del turismo. Pude regalar mi arte y fui muy bien recibida».

HONDURAS, Y CUBA COMO DESTINO FINAL



Por último, en el territorio de Honduras recibió un importante homenaje y participó en el Festival Internacional Pa’ que te Cuento, invitada por su director Edgar Valeriano Anduray.

«Siempre realizo talleres en escuelas y comunidades, pero en el teatro, como actividad central, puse en escena un espectáculo que yo escribí, compuesto de cuentos de diferentes autores cubanos, en los que se caracteriza la jocosidad de nuestra gente, y termino con un tema tan actual como lo es la migración.

«Y fue una gira muy hermosa, tuve la oportunidad de conocer Centroamérica a todo lo largo y ancho. Puse en alto el nombre de mi país, pues ofrezco espectáculos netamente cubanos; tengo un alto sentido de pertenencia con mis raíces. No puedo explicar lo que yo siento cuando un coterráneo se me acerca, me abraza y dice: ´me has recordado mi pueblo, estoy viviendo nuevamente en nuestra isla hermosa´».

Según las propias palabras de Verónica Hinojosa Cardoso, regresar a Cuba es un bálsamo para el alma, donde ha desplegado sus décadas de trabajo artístico. Asegura que en cada escenario foráneo, al que es invitada, lleva a esta tierra en su corazón.

Sin dudas, un valor añadido el compartir sus saberes como actriz y narradora oral también fuera de Cuba, en varios países centroamericanos.

/mga/

