Reconocen con Orden Ana Betancourt a federada del municipio Colombia

Colombia, Las Tunas.- Más de cuatro décadas vinculan a Regla de la Caridad Darromán Pacheco con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), desde el bloque 44 «Adela Azcuy» en el municipio de Colombia, una de las dos tuneras, merecedora de la Orden Ana Betancourt en este 2024.

«Al terminar mi carrera me vinculo a la FMC y es cuando me eligen secretaria de la delegación, y a raíz del buen desempeño me proponen dirigir el Bloque con cinco delegaciones. Siempre vinculando a todas las mujeres y trabajando junto a ellas»

Regla destaca la importante labor de las mujeres cubanas en el barrio. «Desde que estoy frente del Bloque, hacemos siempre las reuniones con el secretariado, y ahí definimos las actividades que vamos a realizar en el mes. Aportamos ideas entre todas, hasta el momento siempre me han acompañado mis federadas».

Esta mujer cubanísima fue delegada al X Congreso de la organización femenina, recibió la condecoración 23 de agosto y otros méritos la hicieron merecedora de la Orden Ana Betancourt.

«Fue un honor para mí; saber que entre tantas mujeres en la provincia de Las Tunas me eligieron para recibir esta distinción. Creo que solo las revolucionarias que les gusta defender las conquistas este país se la merecen. Y creo que la merezco porque he luchado».

A sus 60 años sigue apostando por la obra de la Revolución desde la FMC.

«Estamos un poco apretados, pero hay que seguir y hablarle mucho a las mujeres, y no dejarnos derrotar. Siempre les digo a las mujeres que yo atiendo, que la Revolución no se mide por lo que uno viste o come, se mide por las cosas buenas que nos dieron. Solamente pensar en Fidel, todo lo lindo que él hizo por nosotras, tenemos que seguir luchando y no cansarnos nunca; unidas llevar la Revolución hacia adelante».

/lrc/

