Doctor Rigoberto Rodríguez Arévalo: el reconocimiento de todos

Las Tunas.- En la calle Ramón Ortuño en las cercanía del centro histórico de la ciudad de Las Tunas, permanece el doctor Rigoberto Rodríguez Arévalo al servicio del Programa Materno Infantil de la provincia de Las Tunas, un galeno que por más de 50 años formó a profesionales comprometidos con los recién nacidos y sus madres.

«Antes de hacerme médico yo era profesor de Secundaria Básica. Siempre mi anhelo fue estudiar Medicina, luego cogí Pediatría. Me acuerdo que el profesor por esa época Sergio Muñoz Sabas me buscó porque vio que tenía tal vez actitud y aptitud para que hiciera la especialidad de Neonatología. Así estudiaba en la provincia de Holguín y hacía guardias en el Hospital General Vladimir Ilich Lenin y aprovechaba la oportunidad de acercarme mucho más a la Neonatología», comenta este galeno.

«Esas guardias se repetían y lograba hacerlas solo en sexto año y el primer año de residencia. En una oportunidad me tocó desarrollar una técnica difícil y la logré gracias a la enfermera, que constituye un baluarte en las atenciones de esos bebés tan diminutos y que necesitan cariño, amor y mucho conocimiento para salvarlos en las mejores condiciones», apuntó.

Llevar felicidad al ser humano es un orgullo para el Doctor Rigo y eso lo hace el neonatólogo cuando insiste en la lactancia materna, tan importante para esos infantes tan pequeñitos. «Viví etapas en las cuales se prohibía que la madre entrara a la sala de prematuros, era la enfermera sola con hasta 12 niños. Entonces al ver que la mortalidad disminuía empecé hacer una mayor labor de promoción en el servicio porque constituye el alimento espiritual que mejor se establece entre la madre y el hijo.

«Yo creo que siempre se puede hacer más. Y a veces me pregunto si hice todo lo humanamente posible, creo me faltaron algunas cosas debido a la falta de experiencia, el tiempo y también las condicionantes, pues cuando vine a esta provincia era el único especialista que había y tenía entre 12 y 14 guardias físicas, nada más me dedicaba al trabajo porque estaba localizado el resto de los días. En esa etapa lo que tenía en la labor eran posgraduados insertados en Neonatología por la elevada carencia de médicos.

«En mi quehacer asistencial siempre valoré la atención de la enfermera a esos neonatos, ellas permanecían 8, 12 y hasta 24 horas con el bebé. Los médicos permanecemos menos tiempo con un paciente, pero la enfermera es constante en la cabecera y toda esa dedicación y apego permite que se salven muchos más recién nacidos».

Así destacó siempre lo que se conoce hoy por la técnica Piel a Piel y la certificación Hospital Amigo de la Madre y el Niño, «todas esas cosas me hicieron feliz y más cuando entregaron esa placa al Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara, estuve entre los promotores principales y me reconocieron cuando vinieron los funcionarios de la UNICEF».

Hoy esa labor la realiza desde su hogar, mantiene la promoción y la orientación de profesionales de la salud y de pacientes «a esa mamá que tiene tantas dudas, temores y preocupaciones hay que mantenerla informada con el fin de que brinden mucho amor y sientan la necesidad de tener conocimiento para enfrentarse a situaciones que todos los días surgen.

«Creo que es importante que el médico tenga amor al ser humano y estudie mucho, que se dedique a pilares fundamentales como la calidad asistencial, la higiene y la lactancia materna para garantizar un niño fuerte, pues la leche humana no es muy dulce y cuando los bebés hacen adicción a ese sabor después no le gusta ni lo amargo ni lo dulce y establecen un equilibrio que no permite el desarrollo de enfermedades».

El especialista en segundo grado en Neonatología Rigoberto Rodríguez Arévalo fue promotor de los programas a favor de la calidad de vida de los neonatos en Cuba, una labor incansable que hoy lo encumbra en Las Tunas con el reconocimiento del sector de la salud y la actual generación de tuneros, que hoy disfrutan el privilegio de vivir.

