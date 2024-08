Reciben federadas tuneras distinción 23 de agosto

Escrito por Dayana García Roldán.

Las Tunas.-En el marco de las celebraciones por el Aniversario 64 de creada la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), se desarrolló el acto de condecoraciones donde un grupo de federadas tuneras y un colaborador recibieron la distinción 23 de agosto.

El encuentro estuvo presidido por Karen González Velázquez Miembro del Buró Provincial del Partido en la esfera político-ideológica, Yolennis Osorio Peña Secretaria General de la FMC en la provincia, así como dirigentes de organizaciones políticas y de masas en el territorio. Estuvieron presentes además otros dirigentes del Partido, el Gobierno y las secretarias generales de los municipios.

Entre las féminas distinguidas en esta ocasión se haya Yadira Pérez Cabreja Vicefiscal Jefa en las Tunas, para quien “constituye un orgullo inmenso recibir esta distinción y como profesional del derecho resulta un compromiso para continuar con la labor desarrollada hasta ahora, seguir fortaleciendo el trabajo con el Plan de Adelanto a la Mujer, siempre con el objetivo de preservar sus derechos”.

Alguien que ha dedicado la vida a la federación desde su municipio, Puerto Padre, es Elia Verdecia Peña cuyo orgullo está sujeto al trabajo que durante muchos años la hicieron merecedora de reconocimiento.

“Donde más hice mi trabajo como federada fue en la comunidad de Delicias y fue bastante tiempo luchando porque la mujer ocupara su espacio dentro de la sociedad.

En este momento trato en mi delegación de involucrar a las jóvenes para que participen. Y este es un trabajo de todos los días, ir casa por casa para saber cómo están nuestras mujeres y qué necesitan”.

Por su colaboración y apoyo fue condecorado Pedro Cruz Álvarez, representante de justicia en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en Colombia.

Para él “es un momento muy emocionante y siento orgullo de que una organización tan prestigiosa como la FMC me conceda esta distinción. Solo ahora me viene a la mente las palabras: no hay gloria completa de hombre sin sonrisa de mujer”.

Durante el encuentro que tuvo lugar en la Plaza de la Revolución de esta ciudad, fue evocado el líder histórico en su cumpleaños 98.

Fidel Castro junto a Vilma Espín fueron quienes dieron paso a que hoy, las guerreras cubanas, ocupen el lugar que merecen.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube