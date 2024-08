Pentatleta tunero concluye primera experiencia olímpica

El pentatleta tunero Marco Antonio Rojas Jiménez concluyó este viernes su primera experiencia en los Juegos Olímpicos de París, Francia, tras sumar 1420 puntos, válidos para ubicarse en el lugar 31 de la competencia.

A preguntas de la prensa cubana acredita en la ciudad luz, Marco Antonio, dijo:

» Primeramente es un orgullo haber llegado hasta aquí, se sabía que el camino no iba ser fácil, iba ser difícil, a una olimpiada no llega todo el mundo, y encima de eso los atletas son muy fuertes todos, y lo disfruté, a pesar que en la esgrima, una de mis mejores disciplinas no salí bien, pero hay que seguir trabajando en base a eso y bueno muy contento de haber competido aquí en el castillo de Versalles, todo muy bonito».

El tunero, único representante de Cuba en las pruebas del pentatlón moderno, habló sobre la enseñanza que le deja su debut en citas bajo los 5 aros:

» A la verdad mucha experiencia, no es tan fácil la competencia, no tiene nada que ver con Panamericanos, hay mucho nivel y hay que sacar experiencia de estos primeros juegos Olímpicos».

A la pregunta ¿ Qué nos falta para aspirar estar a ese nivel mundial? Rojas Jiménez, respondió:

» Talento tenemos, a la verdad todos los jóvenes que hacemos pentatlón en Cuba, solo salir a competir un poco más y topar con la realidad e ir entrando en zona y aprovechar eso».

El tunero Marco Antonio Rojas Jiménez, exponente del pentatlón moderno cubano en los Juegos Olímpicos de París, Francia, agradeció a todos los que siguen su carrera:

» Muchas gracias a todas las amistades que me han acompañado y apoyado, a las personas que me han escrito, a la verdad son muchos mensajes, muchas gracias a todos, muchas gracias al pueblo de Cuba, muchas gracias a todos».

/lrc/

