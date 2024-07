Innovación y trabajo en equipo: motivos para celebrar el aniversario 46 del Periódico 26

Las Tunas.- Periódico 26 arriba a su aniversario 46 con la meta de parecerse más a su tiempo, a su gente, y el reto de hacerlo desde la innovación y las buenas prácticas.

Sus contenidos de actualidad, tratados con profesionalidad y desde las ópticas más objetivas posibles, se acercan a temas determinantes del sentir popular, y lo hacen un medio de referencia entre las diversas audiencias.

La labor de un colectivo integrado por la veteranía de algunos y la frescura de los más jóvenes, se percibe en los productos periodísticos que lo distinguen.

PERIÓDICO 26: UN SUEÑO HECHO VERDAD



Dayana Menzoney Justiz es una de las periodistas más jóvenes que inició su carrera profesional en el medio de prensa.

«Trabajar en 26, primeramente, es un sueño, porque cuando yo era estudiante de la Universidad de Camagüey fue el primer medio de prensa en el que hice mis prácticas y salí encantada; supe que era lugar donde yo quería ejercer la profesión.

«Actualmente tengo dos años y medio de graduada, trabajo también en el telecentro Tunasvisión y hago algunas colaboraciones para la radio, pero verdaderamente el sitio que siento como mi casa es el Periódico. Aquí laboramos en equipo, y eso no tiene comparación, nosotros somos uno solo; verdaderamente para mí vale mucho el poder apoyarme en mis compañeros. 26 te abre las puertas para que tú crezcas profesionalmente.

«Contamos con muy poca tecnología, es decir, con pocos medios informáticos para lo que es la parte reporteril. La tecnología que tenemos, los equipos que tenemos, se ponen en función de nuestras correctoras y del equipo que realiza el cierre, es decir, que realiza el periódico que sale todos los viernes.

«Los miércoles y jueves es una batalla campal por los trabajos que van llegando, porque el periódico del viernes tiene que estar a primera hora. Tenemos nuestros equipos, nuestros grupos de WhatsApp y seguimos trabajando como familia, seguimos apoyándonos en absolutamente todo, siendo uno», refirió a Tiempo21 Menzoney Justiz, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 26 de Julio.

Retos para seguir creciendo

Periódico 26 es uno de los medios de prensa en Cuba que forman parte de un experimento que busca renovar a nivel editorial y económico a estas instituciones.

«Innovación, esa es nuestra palabra de orden para seguir saliendo adelante con nuestra producción periodística, y con todos los servicios secundarios que estamos brindando desde hace seis meses como parte del experimento de medios públicos cubanos del que formamos parte, y que tiene como objetivo transformar la esencia de los medios de comunicación y hacerlos más efectivos, de más calidad y sobre todo capitalizar a nuestros medios, para generar ingresos, ser autosustentables y que nos permitan desarrollarnos más, y brindar un periodismo a la altura de lo que el pueblo necesita.

«Para nosotros ha sido muy importante en este camino el trabajo en equipo. Es lo que nos ha hecho más fuertes, es lo que nos ha hecho crecer y avanzar y lograr un trabajo de mayor calidad en medio de dificultades con el personal, con carencias tecnológicas muy fuertes, pero aún así nuestro equipo ha sabido crecerse para buscar ese sello de calidad, para buscar la profundidad en esos materiales periodísticos que entregamos a diario en nuestras plataformas digitales, en nuestra página web y que llevamos lo mejor de eso a la versión impresa cada viernes», expresó al sitio Elena Diego Parra, directora de 26.

Como parte de las actividades que se realizan desde el medio a propósito de la fecha recientemente se celebró un taller sobre comunicación y marketing en las plataformas digitales, con la presencia de comunicadores, empresarios, y directivos de diversos sectores.

«Tiene que ver con esa intención que tenemos de impulsar la prestación de nuestros servicios, pero también de aportar a un mayor conocimiento de la sociedad tunera en general, de la importancia y de lo estratégico que es la comunicación, y de cómo debemos aprovechar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para ejercer nuestra profesión de la manera más profesional posible.

«Tenemos muchos desafíos por delante, cómo seguir impulsando ese experimento, cómo generar mayores ingresos y ahora nos encontramos en una nueva sede en el centro de la ciudad que pretendemos convertirla en un centro cultural comunitario, en un centro que dará más rostro al colectivo de 26 y que generará una mayor interacción con esos públicos, un mayor contacto físico permanente con esos lectores, con esos usuarios que nos siguen en todas nuestras plataformas y en sentido general con el pueblo de las Tunas. Es nuestra principal aspiración que este nuevo lugar en el que nos encontramos sea un espacio de intercambio, de socialización» concluyó la máster en Ciencias.

El relevo, clave del éxito

Desde el trabajo reporteril en los municipios norteños del territorio, Puerto Padre y Jesús Menéndez, fueron los primeros pasos en la profesión de Gabriel Manuel Peña Ramírez, la incorporación más reciente al colectivo de 26.

«Lo más complejo que he vivido profesionalmente hablando es, sin duda, ser el relevo de uno de los periodistas más consagrados y de mayor talento que ha pasado por Las Tunas, como lo es Dubler Vázquez, que dejó una varilla muy alta, un vacío que no creo ser capaz de llenar, pero al menos trato de plasmar el acontecer deportivo con todas las herramientas que me enseñó.

«Es un reto mayúsculo, tratar de llegar y ser lo más atractivo posible, ofrecer contenido de calidad a un sector que, como es sabido, en Cuba el deporte es muy pasional, y digamos que cada uno de los cubanos, y de los tuneros en este caso, conoce, tiene ese ímpetu de comentar, informarse, así que el reto es doble primero por lo que mi antecesor para el deporte y el periodismo en Las Tunas, y luego por eso, por estar a la altura de una afición que se ha convertido en conocedora por excelencia de la temática deportiva.

«Sin duda alguna es muy exigente, pero cuando el trabajo deja de serlo y se convierte en una satisfacción personal, todas las cosas fluyen a favor», confesó a este medio Peña Ramírez.

Por los caminos de la superación, el esfuerzo y la evolución comunicacional se encuentra el trabajo diario de Periódico 26, una familia que llega orgullosa a su 46 cumpleaños con la certeza de que crecer por la eficacia y la utilidad pública no es solo posible, sino que es, la meta a seguir.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube