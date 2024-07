Inauguran en Las Tunas Oficina Comercial Santos 2 en saludo al Día de la Rebeldía Nacional

Las Tunas.- La Oficina Comercial Santos 2 de la División Territorial ETECSA Las Tunas, quedó inaugurada en el populoso reparto de Buenavista, en saludo al 71 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La cita contó con la presencia de Walter Simón Noris, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia y el Gobernador Jaime Ernesto Chiang Vega, una de las obras de mayor impacto socioeconómico que ven la luz en saludo al 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Este centro, en la culminación de su segunda etapa que inició las primeras labores constructivas en el 2012, persigue los objetivos de fortalecer las redes de telecomunicaciones en la provincia y beneficiar a los más de 50 mil habitantes de la zona, que comprende a los consejos populares número 3, 5, 18, y parte del 4 y 7, Santos, Buenavista, Aeropuerto y Becerra.

Yeilín Reyes Rivas, Jefa del Departamento Comercial de la División Territorial ETECSA Las Tunas dialogó en exclusiva con Tiempo21.

¿Cuán importante es la apertura de un centro de este tipo para la población tunera?

«Cobra gran significación, específicamente para los alrededores del reparto, por eso se invirtieron 36 millones de pesos. Inicialmente aquí con lo que contábamos era con un minipunto, los llamados kioscos, y por las condiciones del local, lo único que se prestaban eran servicios rápidos, cobros de factura y recarga.

«Los clientes que deseaban hacer otro tipo de trámites comerciales debían de dirigirse hasta el centro de la ciudad para poder hacer esas operaciones comerciales, con esto eliminamos el minipunto y creamos una oficina comercial, en la que podrán acceder a todos lis servicios».

¿Cuáles son estos servicios?

«Además de los que brindaba antes el minipunto, se le adicionan ahora todos los trámites de traslados y los asociados a la telefonía básica.

Estamos hablando de cambios de titularidad, traslados, sesiones, todos los servicios suplementarios, también para los de Nauta Hogar, nuevas contrataciones, cambios de planes, para la parte de la telefonía móvil también nuevos servicios de telefonía móvil, nuevas líneas que eso no lo dábamos en el minipunto y hoy sí podemos hecerlo aquí».

Referente a la telefonía fija y Nauta Hogar ¿Todos los clientes de la zona podrán acceder a los servicios relacionados a ellos, en un primer momento?

«Es importante aclarar que van a estar asociados a las numeraciones específicas de esta zona, o sea, va a ser de Bonachea para acá, van a ser todos los servicios telefónicos y Nauta Hogar que no sean numeración 34 y 37, pues estos todavía tienen que seguir saliendo por allá, por el centro principal del boulevard.

«Aquí sería nada más el resto de las numeraciones, que son bastantes, y nosotros técnicamente le llamamos los sitios de Santos 1, Santos 2, Buenavista 1, Buenavista 2, y Buenavista 3, incluyendo Becerra y Aeropuerto.

«Después nosotros en los medios estaremos diciendo, porque quizás por el nombre de los sitios muchos clientes no van a saber a donde pertenecen, pero sí por las numeraciones, e informaremos cuáles son las numeraciones para lo que es trámite comercial. Los servicios móviles sí se van a hacer en su totalidad porque eso sí no está anclado a una central en específico.

¿Cuál sería el horario de atención al público?

«Este sitio tiene un respaldo energético que no lo tenía el minipunto, el minipunto con estas situaciones que hoy tenemos con la energía en el país, cuando se afectaba pues no teníamos allí ningún respaldo y no podíamos brindar servicios.

Por fortuna, ahora sí tenemos aquí un grupo electrógeno que nos va a estar dando la vitalidad de los servicios en el horario que lleva la oficina, que sería de lunes a sábado, de 8:30 AM a 4:00 PM.

Esta es la terminación de la segunda etapa de la obra.

Sí, sus inicios fueron en el 2012, dígase todo el tema de los permisos, de los movimientos de tierra que se debían de hacer, ha sido un proceso largo y hemos tenido que afrontar dificultades con el tema del déficit de recursos, materiales y muchas veces hubo que detener la obra, pero bueno ya finalmente lo logramos e inauguramos en plenitud de condiciones de asumir todos los servicios.

Si bien ahora estamos en la depuración de los expedientes del minipunto, ya en el transcurso de la próxima semana pudiéramos estar inaugurando lo que son los trámites comerciales. Cuestión de días.

¿Y en cuanto al personal?

Vamos a tener cinco posiciones en total, tres posiciones van a estar para los servicios rápidos, que son los servicios que más se demandan, y para el tema de los trámites comerciales vamos a tener dos posiciones, serían asimismo, una jefa de brigada y un jefe de la unidad como tal, de la unidad completa.

¿Podríamos considerar a esta oficina como homóloga del Telepunto que hay en el centro de la ciudad?

Sí, viene siendo lo mismo que el llamado centro multiservicio del boulevard. Inicialmente también se pensó en llamarlo centro multiservicio, pero con la nueva estrategia que ha establecido la empresa el nombre ahora va a ser de oficinas comerciales a todos los puntos, son oficinas comerciales, esta, la Santos 2.

El primer piso de la instalación acondicionado para la atención al público cuenta con el confort adecuado para trabajadores y clientes, mientras, la segunda planta consta de un teatro y un aula especializada, destinados a la superación y la realización de eventos.

En la jornada también fueron reconocidos por las máximas autoridades algunos de los trabajadores que más aportaron a la ejecución de la obra, y se entregaron seis medallas Mario Muñoz Monroe a otros, con entre 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector de las telecomunicaciones.

Otras cinco instalaciones fueron reabiertas a propósito de las celebraciones por el 26 de Julio, entre ellas, en las inmediaciones del Reparto Buenavista, el parque infantil Toqui.

/lrc/

