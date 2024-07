A golpe de grandes batazos Leñadores superan a Alazanes

Las Tunas.-El equipo Leñadores de Las Tunas, a golpe de grandes batazos, superó este martes a los Alazanes de Granma, marcador 11 carrera por cuatro en el estadio Julio Antonio Mella, y sacaron ventaja en el duelo semifinal de la edición 63 de la Serie Nacional de Béisbol.

En el mismo primer inings, Granma salió delante en el marcador con producción de tres carreras ante el abridor Yadier Zamora, parte alta donde se juntaron base por bolas a Yunieski Remón, hit de Osvaldo Abreu, doble de Alexquemer Sánchez y hit de Darían Palma.

Todo parecía que los visitantes en el estadio Julio Antonio Mella dominaban el duelo, pero al cierre de la propia entrada, la ofensiva de los Leñadores, fortaleza innata de la novena, revertió rápidamente el 0-3, y con tres jonrones, puso a ganar a los vigentes campeones seis anotaciones por tres.

En esa entrada, Las Tunas, combinó ante los lanzamientos del zurdo Yunier Castillo, base por bolas a Yunieski Larduet, sencillos de Roberto Baldoquin Martínez y de Yosvani Alarcón, y jonrones de Rafael Viñales, Denis Peña y Jean Lucas Baldoquin Martínez. A la fiesta de los jonrones, se sumó en el sexto capítulo Roberto Sullivan Baldoquin Martínez.

En el desarrollo del partido, las seis carreras del primer episodio, fueron inalcanzables para los granmenses; no obstante, para no dejar dudas, los discípulos de Abeicy Pantoja Díaz, añadieron cinco más, una per cápita en el segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo inings, para pizarra final de 11 carreras por cuatro.

El éxito, a la cuenta de Yadier Zamora, primera de la postemporada; revés a las estadísticas de Yunier Castillo.

Con este triunfo, los Leñadores logran ventaja, 2-1, sobre los Alazanes.

Este miércoles, desde las 11 de la mañana, tendrá lugar en el estadio Julio Antonio Mella el cuarto reto entre Las Tunas y Granma, con trasmisión de Radio Victoria y la Televisión Cubana.

/lrc/

