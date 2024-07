Sucederá en Las Tunas recital Ingrávido de todo

Las Tunas.- Este viernes cinco de julio a las 9:00 PM sucederá en la Plaza Martiana el recital Ingrávido de todo a cargo del cantautor Jesús Ricardo Pérez Cecilia.

La cita auspiciada por la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el territorio, significa el comienzo del verano para la organización de arte joven, a propósito de las diversas actividades que desarrollará los meses de julio y agosto.

El recital se distingue por la presencia de varios artistas que acompañan a Pérez Cecilia y hacen del evento una implosión de las diferentes manifestaciones del arte.

Dentro de estos creadores destacan la artista de la plástica Leidy Laura Fernández de la provincia de Camagüey, la músico Dainacet Fernández Alba, miembro del Trío Entre Notas y profesora de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé, la joven bailarina Lia Lorena García del proyecto Danza Contemporánea Seres, y la pianista Katherine Segura Pupo.

«Un recital que tengo la dicha de realizar a partir de una invitación que me hizo la AHS para iniciar el grupo de actividades que estaremos haciendo durante la etapa estival. Tengo la suerte de estar a cargo de este recital pero a la vez también me he rodeado y he invitado a una serie de artistas amigos que admiro, que quiero, de distintas manifestaciones, y estaremos compartiendo no solo canciones, sino danza, teatro, literatura, música… una serie de expresiones artísticas que combinan con el arte de la canción.

«Son catorce canciones, la gran mayoría de mi autoría, pero otras también son de algunos autores que admiro y se relacionan con lo que quiero contar en favor de la temática del recital. Estaremos cantando a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Fito Páez, a Rolando Berrío, una invitación para todas las personas, el viernes en la noche, justo en pleno corazón de la ciudad, Ingrávido de todo», declaró a Tiempo21 el también vicepresidente de la AHS en Las Tunas.

Asimismo, completan los invitados el joven actor Frank Herrera, integrante del grupo de teatro Guiñol Los Zahoríes, el reconocido escritor del patio Argel Fernández, y el excelente cantautor de Manzanillo, Granma Axel Milanés.

