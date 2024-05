Proceso de bancarización enfrenta deficiencias que atentan contra su desarrollo

Las Tunas.- Las deficiencias que aún prevalecen en el proceso de bancarización impiden un mayor avance en una actividad vital para la economía cubana y la sociedad, por lo que es preciso una labor conjunta de todos los responsables con el asunto; así se indicó durante un análisis en el Buró Ejecutivo del Partido en la provincia de Las Tunas, con los principales directivos de ese proceso.

En el informe, presentado ante la máxima dirección de la provincia, quedó claro que las indisciplinas y la falta de control y exigencia son las causas principales del problema, y urge que las estructuras creadas para llevar adelante el proceso funcionen y se adopten las medidas con los incumplidores.

Entre las principales deficiencias están el pobre monto de los depósitos en efectivo en los bancos de los actores económicos no estatales, muchos establecimientos estatales y privados no cuentan con las pasarelas de pago electrónicas para las operaciones, la utilización de cuentas personales para el cobro y la poca utilización de las cuentas fiscales, y la no aceptación de billetes de baja denominación en no pocas mipymes, lo cual se ve como una humillación para la población.

La directora del Banco Popular de Ahorro en la provincia, Nidia Rodríguez Vega, reflexionó sobre las causas y consecuencias del escaso progreso en la bancarización, y dijo que ha faltado capacitación para las autoridades vinculadas con el asunto.

Hasta ahora este importante tema no se evalúa en las organizaciones de base del Partido y falta severidad en los análisis en el grupo provincial creado para el desarrollo de la actividad.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Wálter Simón Noris, indicó encaminar el trabajo con el rigor que requiere la tarea a fin de avanzar en un proceso vital para el desarrollo del país, y que se necesita del esfuerzo colectivo para llevar adelante esta misión.

/mga/

