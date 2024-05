Odalys Leyva Rosabal: mujer de décima y campiña

Las Tunas.- Odalys Leyva Rosabal, escritora de la provincia de Las Tunas es una de las creadoras más prolíferas y activas en su quehacer literario.

El grupo Décima al Filo, el Encuentro Nacional de Mujeres Decimistas y el grupo Ala Décima figuran entre las asociaciones a las que se ha afiliado en consecuencia a sus inquietudes artísticas.

¿Por qué el mundo de las letras?

Bueno, comienzo desde la inspiración familiar, porque la familia Fundora de mi papá, la Leyva, en su mayoría escribía décimas, desde que era muy niña las hermanas de mi abuela mandaban sus décimas a la emisora provincial; y entonces yo escuchaba los programas campesinos y sentía que me gustaba la décima, aunque no tenía todavía la preparación para hacerla.

Luego la vida me llevó del campo donde vivía hasta Guáimaro y allí tuve encuentros con un taller literario, recibí el apoyo de Diusmel Machado, Desiderio Borroto, y Roberto Machado, mi obra fue madurando y empecé a mandar a concursos literarios, a obtener premios; me fui sintiendo un poco más segura y Diusmel siempre me daba ánimos, me decía piensa en poemas, piensa en textos, y así fueron naciendo mis libros.

Podemos afirmar entonces que dentro de la literatura, siempre tuviste especial atención hacia la décima.

Sí, la décima siempre me interesó mucho. También el verso libre, tengo varios libros publicados en verso libre que es lo que hice inicialmente, pero después probé la décima, y eso es como un elíxir, una tentación.

Comencé a hacer mucha décima, mandando a los concursos y para las actividades, porque el autor disfruta mucho eso, las peñas literarias, el intercambio con otros poetas.

A propósito de la décima, eres una de las fieles participantes en la Jornada Cucalambeana, la fiesta grande del campesinado.

Sí, y ahora con doble condición, porque también soy campesina, tengo una finca, pertenezco a la CCS Julio Antonio Mella del Yunque, o sea que junto esas visiones de la necesidad que se tiene en este momento de la lucha de los campesinos por el mejoramiento del país, pero también el lirismo ese que me inspira, no solamente del campo, sino también de la ciudad, porque me muevo en los dos ámbitos. Y mi décima tiene de todo eso, en este momento tiene de todo eso, y también el soneto.

¿Cómo te desempeñas en el rol de presidenta del Grupo Décima al Filo?

Es un proyecto que ha ido creciendo, y fueron entrando escritores de otras provincias y de otros países, un grupo internacional que tiene autores, investigadores, tonadistas, intérpretes de música tradicional campesina… consolidado, con más de 20 años de fundado.

Ya hay ponencias e investigaciones sobre el trabajo de este grupo, también tenemos sitio en Internet, y cada año hacemos el evento nacional donde se reúnen escritores de toda Cuba, en ocasiones, con presencia de participantes de otros países.

También tienes varias publicaciones en el extranjero y has participado en diversos encuentros internacionales.

Por ejemplo de lo más reciente, ahora va a salir Cervantes de luz hispana, que es una antología con el prólogo de la Dra. C. Mayra Acebo. Se va a presentar ahora en México, en un evento al que estoy invitada, al que voy con otros escritores cubanos.

Primero tiene un ensayo, y seguidamente pies forzados dedicados a Cervantes, que poetas de toda Cuba van desarrollando, no solamente repentistas, sino también escritores, o sea, yo quise que existiera una antología donde se juntaran repentistas y escritores, porque en Cuba los repentistas tienen un vuelo poético tan maravilloso que están a la altura de cualquier escritor que se prepara para escribir un texto; y de esa manera también reunir a otros escritores del mundo que se inspiran en esa obra.

Hay otro texto que es una compilación de 550 sonetos míos, titulado Lirio esbelto, porque reúne la obra de varios libros, pero es también el nombre de mi finca que se lo doy por una canción de Carlos Manuel de Céspedes, la finca está en la división de Las Tunas Camagüey, y se llama así porque el Padre de la Patria también le cantó a las mujeres de Guáimaro en las luchas emancipadoras.

Entre los diversos galardones que le han sido otorgados a lo largo de su carrera artística, destaca el Premio Ala Décima 2004 y el Premio Iberoamericano Cucalambé 2008 por su libro Los césares perdidos.

Jefa de la Filial de escritores del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas en Las Tunas, Odalys Leyva Rosabal, mantiene intactas sus ganas de hacer a través de los años.

