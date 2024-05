Ada Arlenys: «un médico con humildad es un ser grande»

Las Tunas.- La enseñaron a curar a pacientes, ser empática, sensible y humilde. Ada Arlenys Pérez Mayo es ejemplo del esfuerzo continuo en la superación profesional como galena, que le ha permitido graduarse como especialista de Medicina General Integral en primer grado y de Cirugía Pediátrica en segundo grado.

De pie horas y más horas, tomar decisiones rápidas y en ocasiones sacrificar su familia, son indisolubles a esta labor que la enamoró al contar con la guía y capacitación de excelentes profesores y compañeros de trabajo, que reconocen a una cirujana de alma y corazón.

«Mis inicios comenzaron hace unos 31 años, mi primer centro de desempeño profesional fue el policlínico Aquiles Espinosa Salgado. Inicialmente hice dos años de familiarización por el programa de formación académica del año 1992 que tenía como requisito una zona rural. Así a diecisiete kilómetros del policlínico, permanecí y cumplí mi servicio social», cuenta esta tunera cuya huella lleva a cambio de la vida una cicatriz en muchos infantes de esta provincia.

«Luego realicé la especialidad de Medicina General Integral, obtuve el título de especialista de primer grado y opté por una segunda especialidad, Cirugía Pediátrica, la cual hice en el Hospital Octavio de la Concepción de la Pedraja, de la provincia de Holguín durante cuatro años».

Los salones del Hospital Pediátrico Provincial Docente Mártires de Las Tunas, la ven ir y venir desde el año 2005 en su desempeño como cirujana pediatra, mientras llena de luz y se integra a la vida de muchas familias, que la asumen feliz y orgullosa de su excepcional labor pues su experiencia la dotó de un profundo sentido de empatía.

«La Cirugía Pediátrica es mi segunda especialidad y tiene una estrecha relación con la Medicina General Integral porque los pacientes que asistimos en la Atención Secundaria de Salud son evaluados inicialmente por el médico de familia, quien se desempeña en el primer eslabón del Sistema y es la puerta de entrada de la urgencia quirúrgica pediátrica.

«Es importante la Atención Primaria y más en el actual contexto pues es el especialista de MGI el que atiende el abdomen agudo quirúrgico y en específico los niños que padecen de apendicitis aguda, para tratarlos oportunamente y enviarlos sin complicaciones al hospital».

Como colaboradora internacionalista también ha prestado sus servicios en dos oportunidades en la República de Guatemala entre los años 2011 al 2013 y de 2016 al 2019. «En esa experiencia me golpearon muy duro dos entidades médicas el abdomen agudo quirúrgico y la atención por politraumas, que me sirven de apoyo en mi doctorado en Ciencias Clínicas y Quirúrgicas», explica.

«La geografía montañosa de ese país es asequible que ocurran muchos accidentes y politraumatismos, además las precarias condiciones de la población no les permitía una asistencia oportuna de un niño con un abdomen agudo quirúrgico y llegaban en condiciones de peritonitis y su complicación.

«Uno lleva la experiencia del pregrado, el posgrado, el servicio social, de la especialidad como médico de familia y como especialista en primer y segundo grado en cirugía pediátrica pero realmente un galeno cuando sale al exterior regresa con más conocimientos y una calidad humana indiscutible. Estas misiones me hicieron mejor persona.

«Es necesario ir a otro país para ver los requerimientos, las dificultades en algunos gobiernos en los cuales los niños no aportan votos y por eso no son prioridad en el sistema del actuar médico», confiesa.

Su familia, proveniente de una zona rural, ha sido elemental desde sus primeros pasos, a ella la acompaña por más difícil y retador que sean sus sueños su mamá Onelia Mayo, «siempre ha estado pendiente de mis necesidades y requerimientos, ella es la persona que día a día está y me impulsa en los proyectos, le debo la vida y mi nuevo empeño de aspirar a ser Doctora en Ciencias», dignifica con orgullo el ejemplo de su progenitora.

Se siente feliz y orgullosa de lo logrado, ella irradia el reconocimiento de quienes la conocen, sus experiencias son un libro abierto a las nuevas generaciones, por las que lleva a cabo un nuevo proyecto pues además de desarrollar complejas cirugías la apasiona la investigación ante un nuevo reto el Doctorado de Ciencias Clínicas y Quirúrgicas, en la Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello, de Holguín.

«Siempre le digo a mis estudiantes, colegas y pacientes que hay que luchar por ser humildes. Un médico humilde es un profesional capaz de llegar a ser digno, lo mismo el médico de la Atención Primaria que el que labora en la Atención Secundaria de Salud.

«Sea digno y humilde, y usted va a resolver los requerimientos sociales para lo que usted fue concebido en una carrera como la Medicina y después en la especialidad que decida cursar», así conceptualiza su visión personal ante el actuar de los integrantes del ejército de batas blancas.

«Lo más satisfactorio es entregar mi vida ahora a la docencia, en una etapa lo hice a los pacientes y ahora me enfoco en contribuir desde el Doctorado. El ser docente de un grupo de especialistas y de contribuir con mis conocimientos y mi experiencia a la educación médica es lo más hermoso que me sucede en este momento.

Me falta un mundo todavía no puedo decir cuánto falta por llenar mis expectativas, lo cierto es que si volviera a nacer optaría por ser MGI primero y después como segunda especialidad a Cirugía Pediátrica como me deparó el destino», apunta la también profesora auxiliar y docente principal de la asignatura de Cirugía del Hospital Provincial Mártires de Las Tunas.

/lrc/

