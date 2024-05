Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba, a tres años de implementado

Las Tunas.-La marcha del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba (PAM) fue ampliamente analizado, a través de videoconferencia con todas las provincias del país. En el encuentro, presidido por la Vice Primera Ministra Inés María Chapman Waugh, trascendió que a tres años de su implementación aún persisten brechas en cuanto al acceso al trabajo, por lo que se continúan promoviendo los programas de adiestramiento en las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia. Se avanza en la creación de las casitas infantiles, la entrega de tierras y en la incorporación de las féminas a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). El seguimiento a la estrategia de prevención y atención a la violencia de género, y en el escenario familiar, estuvo entre los temas abordados por los participantes. Además se dieron a conocer las líneas de trabajo para el 2024 y para la actualización del Programa. Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), insistió en la necesidad de que en todo lo que se haga por el adelanto de las mujeres, de la mano de organismos e instituciones, se tenga en cuenta a la organización femenina, pues en ocasiones se realizan muchas acciones y ni siquiera se informan, y destacó lo que en este sentido realiza el Ministerio del Transporte. En Las Tunas por el Adelanto de las Mujeres Para Marly Fernández González, miembro de secretariado de la FMC que atiende las tareas ideológicas en la provincia, estos tres años de implementado el PAM han sido de muchos desafíos; lo primero fue dar a conocer el Programa y lograr que se trabaje para darle cumplimiento a cada una de las áreas específicas. “En el caso de la FMC tenemos bien definido las acciones que nos corresponden como organización y principalmente en el área cinco, que tiene que ver con todo lo legislado en materia de prevención de la violencia. En estos años hemos logrado crear las consejerías para la atención, no solo de las mujeres, sino también de las familias”, destacó Fernández González. La funcionaria precisó “el logro que representa la intersectorialidad, pues todos los implicados se identifican con los diferentes temas; por poner solo un ejemplo, el embarazo en la adolescencia no constituye un problema solo de Salud Pública, ahí están involucrados varios sectores que trazan acciones de conjunto para lograr reducir los altos índices que muestra la provincia hoy”. Aunque no es poco el camino transitado en materia de igualdad plena todavía quedan brechas por superar relacionadas con manifestaciones de discriminación y violencia de género, entre otras, que confirman la necesidad de continuar con un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Escuche el audio aquí. /mga/ Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube