Fallece el destacado periodista Julio César Pérez Viera

Las Tunas.- En la madrugada de este miércoles falleció el destacado periodista tunero Julio César Pérez Viera, quien tras su labor en la emisora provincial Radio Victoria en 1997 se convirtió en el primer corresponsal de Radio Progreso en la provincia; en su extensa ruta también consta el mérito de ser fundador del Periódico 26.

Por su desempeño y vasta experiencia, Julio César Pérez Viera recibió numerosos reconocimientos en su trayectoria periodística, como el Micrófono de la Radio Cubana. Lo distinguían su carisma, jovialidad y carácter afable. Hace dos años le fue otorgado el Premio Rosano Zamora Paadín Por la Obra de la Vida.

En una entrevista, a propósito de ese premio, refirió: “El periodismo es una gran escuela diaria, cada día hay algo diferente que contar, aunque nos parezca igual. Los años pasan corriendo por el ajetreo y te digo, no me he dado cuenta del paso del tiempo. Me voy a jubilar, pero no me voy a retirar, porque la Patria necesita de nosotros más que nunca, los periodistas».

«Cuando llegue ese momento, será difícil desprenderse del trabajo por el compromiso con la gente común y el eterno sacerdocio de, si no curar, al menos acompañar “espiritualidades afectadas”.

Para “Cuba y el mundo” fue el sello con el que identificó la despedida de cada uno de sus trabajos. Y así será recordado este entrañable amigo, amante de la vida, ejemplo de generaciones de periodistas, defensor de las causas justas y voz de su pueblo. «…cuando se ejerce un periodismo crítico o desarrolla el criterio la gente busca a ese reportero. El pueblo tiene necesidad de decir y que alguien lo escuche. Eso no lo podemos perder: la confianza en la prensa revolucionaria», expresó.