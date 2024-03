Mirtha Beatón: «Sanlope y la edición son mi guijarro, es mío y lo amo»

Las Tunas.-A la reconocida editora y creadora de la provincia de Las Tunas, Mirtha Beatón Borges, se dedicó a la 32 Feria Internacional del Libro en el territorio este 2024.

Su obra, junto a la del intelectual Carlos Tamayo Rodríguez, fueron las motivaciones especiales para la fiesta grande de la literatura en casa.

¿Cuál fue la reacción inicial al enterarte del homenaje?

Saber que me habían dedicado esta 32 Feria Internacional del Libro fue una sorpresa, en realidad yo no lo esperaba, ni pensaba tampoco merecerlo, algo que he dicho en otras ocasiones, pero bueno, que valoraran mi trabajo y pensaran en mí, me llenó de una satisfacción y de una alegría infinita pues consideraron el aporte que he prestado durante todo este tiempo en pos de la cultura, y eso siempre es un gran regocijo.

Como una mujer que siempre ha estado tan cerca a las letras, ¿qué crees acerca de la Feria del Libro 2024 en comparación con el evento años atrás?

Estuve recorriendo el recinto de la Feria y veo que falta bastante literatura, todos sabemos los motivos, pero si bien es cierto que antes se presentaban y se vendían muchos títulos nuevos, también es verdad que se hizo un esfuerzo, Sanlope hizo el suyo, tuvo sus libros publicados en soporte papel, pero también en soporte digital, que es una buena opción.

Pienso que se desarrolló bien, no con todos los títulos que se hubiesen querido, a los que antes estábamos acostumbrados, pero también es verdad que el libro nuevo se lleva al libro viejo, y al final, el certamen brilló.

Y específicamente, hablando de la Editorial Sanlope…

Aunque hay carencias materiales, hizo un gran esfuerzo, los libros están saliendo con muy buena calidad, cosa que se evidenció en el evento, y eso es muy importante porque cada día se perfeccionan más los editores, los correctores, son más cuidadosos, y los dirigentes son más exigentes y sensibles.

Se percibe en la alegría de los autores, en el agradecimiento de los lectores y eso es algo válido, para destacar.

En ocasiones cuando un libro nuevo está terminado en manos del lector, el trabajo del editor que es tan fundamental, es pasado por alto. ¿Qué nos puede comentar, teniendo en cuenta que a esto dedicó la labor de su vida?

A veces la labor del editor se vuelve un poco ingrata, diría yo, quizás no sea la palabra correcta, pero sí hay una realidad, cuando el libro sale bien, la gente dice que buen escritor, pero cuando el libro sale mal, la gente dice, dónde estaba el editor de ese texto, algo a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos.

Sin embargo, de manera general yo no he sentido ese olvido, porque a los tantos años la gente me dice, siempre recuerdo que fuiste mi primera editora, y eso es algo lindo, algo que uno aprecia y le cala muy profundo en el corazón porque han tenido otros editores, pero nunca olvidan que tú fuiste el primero, como el primer amor, siempre en el recuerdo.

Si pudiera rescribir el guion de su vida, ¿lo haría de nuevo?

Te lo voy a responder en palabras de Mirta Aguirre: la estrella es la estrella y el guijarro es el guijarro, pero cuando yo tomo el guijarro entre mis dedos y lo tiro y lo vuelvo a coger, cuando yo lo acaricio entre mis manos, la estrella es bella, pero el guijarro es mío y lo amo.

Para mí Sanlope y la edición son mi guijarro, es mío y lo amo. Es lo más grande porque me ha dado satisfacción, porque me dio crecimiento como ser humano, porque mejoró mis conocimientos y siempre voy a estar ahí, toda la vida, dispuesta siempre que me necesite.

/lrc/

