Dan a conocer en Las Tunas resultados del concurso nacional Principito 2023

Las Tunas.- El escritor de Las Tunas Aleido Rodríguez Cabrera se alzó como ganador del concurso nacional Principito 2023 con su poemario infantil Lecciones de agua.

Asimismo, el también tunero Esteban Daniel García López recibió mención por la obra El niño del espejo, además fueron mencionados Jesús Núñez Pérez, de Taguasco, Sancti Spíritus, por Las novias del colibrí, y Zoila M. Sánchez Núñez, de Manzanillo, Granma, gracias a El despertar del querube.

El jurado, integrado por los reconocidos escritores Alberto Peraza Ceballos, Rubén Jorge Rodríguez González y Reina Esperanza Cruz Hernández, consideró otorgar el lauro, según acta oficial, por ser un libro bien pensado, con gran nivel de búsqueda de elementos relacionados al agua, abarcador de geografías diversas vinculadas con el tema, en el que no faltan emociones y sentimientos a través de estrofas bien logradas.

«Es un cuaderno basado en los elementos de las aguas, de sus consecuencias y connotaciones, está estructurado en tres partes en una especie de lecciones, como si fuera una clase: primeras lecciones, segundas lecciones, y aguas imaginarias».

«Yo fui haciendo un juego de palabras, incluyendo también elementos de patriotismo e historia, dentro de la cuarteta y jugando siempre con el elemento del agua. Me siento contento, era un libro bastante pulido, esperaba algún resultado».

«Actualmente tengo un libro pendiente por publicar en la ciudad de los tinajones, que fue premio de la Ciudad de Camagüey el año pasado, y otro en Sanlope que está a punto de salir, no sé si en digital o en papel. Tengo ocho libros inéditos y sigo trabajando en ellos, como dice la canción de Silvio, yo hago y rehago el poema, lo vuelvo a hacer», declaró a Tiempo21 Rodríguez Cabrera.

Mientras, con apenas 18 años, Esteban Daniel obtuvo una meritoria mención dentro de los 14 cuadernos entregados:

«indiscutiblemente me siento feliz, la verdad uno siempre aspira a lo mejor, y aunque no complacido, sí me siento muy agradecido. Primero por lograr algo así, por ver que gusta lo que estoy haciendo, algo a lo que yo le doy importancia, que otras personas también le den valor y le noten cierta calidad, es un indicador, una satisfacción, el hecho de que creadores con una experiencia dada, que ya han sido jurados en varias ocasiones seguramente de diferentes concursos, hayan valorado ese cuaderno y decidido otorgarle una mención del concurso.

«Cuando escribo yo no pienso en hacer un libro, jamás, yo escribo por lo que necesito expresar, al final hace bastante poco que escribo, se pudiese decir que me tomo la escritura seriamente hace un año, cuando más, un año y algo. Y entonces el libro nació como eso, como una necesidad de ver, me interesa mucho lo que creen los niños y lo que sienten, lo que piensan. Yo creo que lo que sienten y piensan los niños no está muy alejado de lo que sienten y piensan los adultos», concluyó García López.

Desde el año 2019, en que la autora Saimí K. Torres conquistó el premio literario Principito, ningún tunero obtenía este reconocimiento.

Los resultados fueron dados a conocer en el marco de la clausura de la 32 Feria Internacional del Libro y la Literatura en el territorio. La premiación se realizará el próximo 31 de marzo, Día del Libro en Cuba.

