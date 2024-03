Vuelve la incertidumbre del apagón

Los apagones son molestos como quiera pero producen mayor daño sicológico cuando sorprenden a la población en el momento menos esperado. Y por ello ahora mismo los tuneros están inquietos, incómodos, porque no cuentan con una programación que les permita planificar vida en el trabajo o en la casa.

Esto ya pasó en 2023 y los directivos de la empresa eléctrica han decidido otra vez prescindir de la programación con los cuatro bloques de afectación con todos los trastornos que ello trae para los clientes. ¿Por qué? Pues porque parece más fácil cortar el servicio por circuitos sin tener en cuenta a la opinión pública.

Analicemos el problema desde la lógica.

Las Tunas tiene 86 circuitos eléctricos incluidos en cuatro bloques entre los que suman 120 Megawhatts (MW) que es el consumo total del territorio en un momento determinado. Cada uno de esos bloques tiene alrededor de 30 MW y como en los últimos días en determinados horarios casi siempre del pico eléctrico se ha sobrepasado la afectación de 60 MW pues se acabaron los bloques. ¿Y por qué razón?

Un análisis casuístico entre los días 9 y 12 de marzo arroja que en la mayor parte del día la afectación no supera los 60 MW, que es decir dos de los cuatro bloques.

El día 9 esa afectación solo se alcanzó a las 10:03 de la mañana y a las 3:13 de la tarde, mientras que a las 6:42 pm se llegó a 70.

Ya el 10 de marzo no se llegó en ningún momento a los 60 MW el día 11 se llegó a los 65 desde las 8:39 hasta las 11:30 de la noche, mientras que el 12 de marzo la afectación fue de 65 MW desde las 6:12 hasta las 10:53. Y entonces, ¿porqué prescindir de los bloques?

Si antes de esta crisis el cronograma de afectaciones establecía que durante la semana a todos los bloques les correspondía seis días de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche o de 9:00 de la noche a 1:00 de la madrugada ¿por qué ahora no planificar los cuatro bloques a lo largo del día?; digamos dos de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y dos de 8:00 de la noche a 8:00 de la mañana, y cuando se sobrepase la afectación que supere a dos de los bloques pues se afectan los circuitos necesarios pero las personas tendrían la posibilidad de conocer cuándo les corresponde el apagón con tiempo para planificar su vida.

Casi en todas las actividades de prestación de servicios la población de la provincia de Las Tunas está desprotegida cuando debía ser todo lo contrario, debían buscarse fórmulas para que en la vida de los tuneros las necesidades reales fueran más pasajeras.

Los tuneros no pueden seguir en la incertidumbre de la espera del apagón. Aun en medio de las serías limitaciones hay que buscar todas las alternativas para que eso no sea de esa manera y la Empresa eléctrica de Las Tunas debe tener en cuenta las molestias que ocasiona una decisión que en mi opinión no tiene fundamento y es discutible sobre la lógica, los números y la realidad del momento.

/lrc/

