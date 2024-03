Mujer: la voz del cambio

Las Tunas.-Los tiempos cambian, y que bueno. Hoy en día ser mujer se aleja cada vez más del molde, del estereotipo de feminidad, para acercarse a la plenitud de la realización personal.

Son muchas las profesiones, los oficios y las vocaciones que actualmente tienen el sello distintivo de la mano de una mujer, esas que hace siglos solo estaban reservadas a los hombres, por ejemplo: el periodismo.

La evolución social es innegable, nos hemos ganado el sitio que merecemos y desde hace décadas no es posible hablar del gremio de las comunicaciones sin señalar el aporte de la mujer, un fenómeno global, latinoamericano, y cubano.

En la provincia de Las Tunas ser mujer, joven y periodista es la realidad de muchas excelentes profesionales.

La vocación desde el éter

Gretel Yanet Tamayo Velázquez es reportera deportiva de la Emisora Provincial Radio Victoria, la verdad de un sueño que cada calendario, cobra más altura.

«A día de hoy creo que el periodismo deportivo ha llegado al ámbito de las mujeres para quedarse. Fue un largo camino, muchas me antecedieron, a mí se me dio la oportunidad desde la radio y realmente es un reto que asumí en un momento determinado de la vida y me siento feliz por todos los logros profesionales que he ido teniendo dentro del periodismo deportivo.

«Se hace un poco más difícil, tienes que demostrar cierto grado de conocimiento, y aunque yo desde el primer momento sabía que podía porque me gustan mucho los deportes, siempre me preparaba; a pesar de haber logrado ya muchísimas cosas, el periodismo siempre te exige, es por eso que es un constante aprendizaje y no podemos estar exento de ello» refirió a Tiempo21 Tamayo Velázquez.

La pantalla chica como hogar primero

«Llevo poco tiempo de graduada y creo que este período ha sido muy fructífero, he tenido muy bonitas experiencias, y al desempeñarme como periodista cultural he podido acercarme más al quehacer artístico de Las Tunas y otras latitudes del país».

Así llegó al Telecentro TunasVisión hace apenas un año Lianis Vega Domínguez, con la impetuosidad que emana de las ganas de crecer.

«Creo que el ser mujer no condiciona mi trabajo, en esta profesión tan bonita y útil se tiene o no el bichito, como dice el buen cubano, sin importar el sexo del profesional. Soy mujer, soy cubana, soy periodista y estoy orgullosa de que estos tres elementos conformen mi personalidad», concluyó orgullosa la joven reportera.

Para la pluma y por el amor a la palabra

La pasión sensible por el mundo del arte se percibe en cada línea de la escritora y periodista Yelaine Martínez Herrera de Periódico 26.

«La mujer periodista se crece en la cotidianidad, reflejando los diferentes sectores de la sociedad. Y por supuesto, también al ser mujer, esos tópicos, esas zonas, esos temas que muchas veces no se visibilizan, o si se hace, no desde las aristas que realmente necesitamos para ser una mejor sociedad.

«Justas de creatividad, de sensibilidad, con esa manera de percibir al ser humano y a su entorno de forma diferente, con matices desde los claroscuros, no quedándonos en la epidermis, yendo a las profundidades. Ser mujer te permite comprender muchos fenómenos sociales, estamos ya condicionadas para entender, para sentir en gran dimensión y eso también se manifiesta en nuestro trabajo diario, somos sencillamente mujeres que tratamos siempre de dar lo mejor en el día a día», expresó al sitio Martínez Herrera.

La visión femenina objetiva, esa que trasciende «dones mágicos» y sensibilidades asumidas, hacen de cada producto noticioso, informativo y artístico, una obra diferente, caracterizada por la humanidad que late en la experiencia de una mujer que vive, lo siente y lo cuenta.

