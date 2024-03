Lesbia Rivera: ”dirigir es un reto donde quiera que estés”

Las Tunas.-Cuando Lesbia Elsa Rivera Cubelo comenzó a trabajar en la Emisora provincial Radio Victoria, hace 17 años, no imaginó que este medio la apasionaría tanto.

“Llegué a la radio como Jefa de Despacho de la Directora, de ahí pasé a relaciones públicas y posteriormente comencé a atender la capacitación donde aprendí mucho sobre el universo interno y la parte artística de la radio”.

“Después de permanecer un año fuera regreso a Radio Victoria, esta vez como Coordinadora de la Redacción de Música, una plaza que me ayudó mucho como profesional, porque ya ahí se trata del trabajo directo con los artistas”, destacó.

A partir del año 2022, Lesbia asumé la jefatura del Departamento Informativo y aunque el trabajo es más complejo, más dinámico… también da la satisfacción de estar actualizado del acontecer local, provincial, nacional y del mundo.

“El trabajo en el Departamento Informativo es uno de los que más me ha gustado hacer aquí en la radio, me siento muy satisfecha por la acogida que me han dado los que aquí laboran donde todos son periodistas, excepto yo, lo que constituye un reto porque tienes que superarte constantemente, además debes conocer el trabajo, las interioridades, las ventajas, las desventajas. Dirigir es un reto donde quiera que estés”.

Escuche la entrevista aquí.

/mga/

