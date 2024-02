Las Tunas, Provincia más integral en el sector de las comunicaciones en Cuba

La provincia de Las Tunas acogió la sede del Acto Nacional de apertura de la jornada por el Día del Trabajador de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, que se conmemora el próximo 24 de febrero en homenaje a la salida al aire, por primera vez de la emisora Radio Rebelde, allá por el año 1958.

Las actividades en el territorio se extenderán hasta el 26 de febrero, momento en el que una delegación tunera llegará hasta la hermana provincia de Camagüey que esta vez comparte el Primer Lugar en la emulación sindical.

Es el segundo año de manera consecutiva que los trabajadores de Las Tunas se destacan como la Provincia Integral en el marco de celebraciones por la efemérides, lo que responde al resultado en las tareas de la organización sindical, pero además en la transformación digital y los avances en el proceso gradual de la bancarización.

La Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores de las comunicaciones, la Informática y la Electrónica en la Provincia, Ana Ivis García Rodríguez argumentó que el otorgamiento de los actos principales por el Aniversario 66 de la primera salida al aire de Fidel por Radio Rebelde desde la Sierra Maestra obedeció a los resultados integrales obtenidos en el 2023 por los organismos integrados en la organización obrera, así como las mejoras constantes en la calidad de los servicios prestados, en la participación en los programas de la economía y la salud, entre otros.

La importante cita, que tuvo como escenario a la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, fue es momento idóneo para realizar la entrega de la condecoración “Mario Muñoz Monroy” a los trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en las comunicaciones, así como para reconocer la labor de los aniristas y sus aportes al gremio.

Integrado por unos Dos mil 431 afiliados el sector de las Comunicaciones en la provincia se enfoca en este calendario a mejorar la calidad del servicio, la actualización tecnológica, el transporte, y la estabilidad laboral de los especialistas en informática y programación, asegura Midiala Vázquez Pons, trabajadora de los Joven Club de Computación, y una de las condecoradas.

«En estos 20 años que he dedicado al sector puedo decir que he sido feliz, que me siento realizada, aquí aprendí a ser dirigente, a ser mejor persona, es aún una escuela maravillosa en la que siempre aprendo algo nuevo».

Muchos son los colectivos que protagonizan tantos méritos y que convierten el día a día en una proeza laboral, sin embargo a nivel de país se distingue el quehacer de Etecsa, con su Primer lugar en operaciones de la red, a Radiocuba en el tercer lugar nacional, a Correos de Cuba y los Joven Club, como provincia Destacada, y a ASI.SURL, Primera MIPYME estatal del sector, que consolida su autonomía económica y la ampliación de los servicios a entidades y personas naturales.

/lrc/