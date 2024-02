Arranca hoy Torneo Apertura de la Liga cubana de Fútbol

Las Tunas.- Cuando a partir de las tres de la tarde se dé la voz de a jugar habrá dado su pitazo inicial el primero de los dos eventos que componen el sistema de competencia del fútbol cubano en su máxima categoría.

Esta competición, que constará de dos zonas clasificatorias (oriental y occidental), se jugará por el sistema de todos contra todos a dos vueltas y donde al final del mismo los ocupantes de los tres primeros puestos en cada llave habrán obtenido su boleto al Torneo Clausura a priori el más importante de los dos.

Para el equipo de Las Tunas, que luego de varios años sin tener esa posibilidad volverá a ser dirigido por Yoel Espiniella Neulan, tiene como su máximo objetivo obtener una de esas tres plazas que permitirán seguir jugando al fútbol en su máximo nivel.

Aún está en la retina la mala campaña del 2023 cuando los resultados no pudieron ser peores al concluir últimos en su zona y más aún sin poder ganar ningún partido elemento este que constituyó récord negativo para un equipo de esta provincia en la historia de los campeonatos nacionales.

De manera que ya no solo se trata de buscar la clasificación sino también de ofrecer una mejor imagen y aunque esta versión del 2024 tiene una renovación más marcada en sus filas sobre todo con futbolistas de mucho talento que se colgaron el metal bronceado en su último año juvenil también posee jugadores con experiencia y donde se espera que esa mezcla lleve a buen puerto a la nave tunera.

Primera Jornada

Zona oriental:

Guantánamo vs Las Tunas.

Camagüey vs Granma.

Holguín vs Ciego de Ávila.

Sancti Spíritus vs Santiago de Cuba.

Zona occidental:

Mayabeque vs Villa Clara.

Isla de la Juventud vs Matanzas.

Pinar del Rio vs Artemisa.

Cienfuegos vs La Habana.

Los equipos mencionados inicialmente serán la sede de los encuentros.

