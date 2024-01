Un General de Cuba calumniado

Los Doctores en Ciencias Históricas Eusebio Leal Spengler, Jorge Ibarra Cuesta, Eduardo Torres Cueva, Pedro Pablo Rodríguez López, Carmen Almodóvar Muñoz y los Máster en Ciencias, Víctor Manuel Marrero Zaldívar y Carlos Tamayo Rodríguez, fueron los principales ponentes del documental producido por la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y la colaboración de Cuba Visión Internacional, Vicente García: un General de Cuba, de la periodista y realizadora Norka Meisozo Reyes, el que se enfoca en la vida este militar y político cubano, el más controversial de los jefes mambises de la Guerra de los Diez Años.

Nacido el 23 de enero de 1833, en Las Tunas, llegó a ser Presidente de la República de Cuba en Armas en el periodo del 13 de diciembre de 1877 a 10 de febrero de 1878; ocupó la Secretaría de la Guerra en 1874, y luego de la Protesta de Baraguá, General en Jefe de los Ejércitos de Cuba. Organizó el 4 de agosto de 1868 la reunión conspirativa de San Miguel de Rompe, en la Finca Muñoz, de su propiedad, la que presidió Carlos Manuel de Céspedes por ser el de mayor edad entre los asistentes. En ella no se define la fecha de inicio de la lucha por la independencia, como sí ocurrió en la que él organizó y presidió el 4 de octubre del mismo año en El Mijial de Vázquez, en la que se declara el 14 como el día del levantamiento.

Es conocido que se precipitan los acontecimientos y el alzamiento se produce el 10 de Octubre de 1868 en la Demajagua, y ya el día 11 comenzó a concentrar a los tuneros comprometidos en el potrero El Hormiguero, y dos días después, el 13, atacó a su ciudad natal; no logra tomarla completamente, pero la sitió y durante 10 días la hostigó duramente, hasta que las tropas españolas acudieron a reforzar su defensa.

Por su bravura y estrategia militar demostrada en los más de 100 combates en los que participó, los propios españoles lo llamaron el «León de Santa Rita» o «León de Las Tunas». Organizó con efectividad los Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y creó los códigos y claves para las comunicaciones entre sus agentes; del asalto a los convoyes enemigos hizo su especialidad.

¿Por qué el Mayor General Vicente García es el jefe militar más controversial de la Guerra de los Diez Años? En la historiografía cubana, lo más común es encontrarse con valoraciones que lo ubican como el culpable del fracaso de la contienda. El marcado regionalismo que mostró y las indisciplinas cometidas por sus discordancias con el gobierno y la Cámara de Representantes provocaron divisiones e inestabilidad política en las filas independentistas. Por ello, muchos lo consideraban la figura más polémica de la Guerra de los Diez Años, aunque nadie cuestiona su valentía, sus grandes valores como jefe y su fidelidad a la Patria.

Cuando se le designa Presidente de la República de Cuba en Arma, exclama: «me han entregado la Patria para que se muera en mis manos» y de inmediato se encamina a reorganizar y disciplinar a las tropas, pero ya el germen de la derrota había hecho estrago, estimulado por los representantes de la Cámara que fueron, en definitiva, los que firmaron el Pacto del Zanjón. En cambio, de su labor como líder político y estratega militar, no se aborda con justicia; un día antes de abandonar la presidencia, el 7 de febrero de 1878, sostuvo una entrevista con el General español Arsenio Martínez Campos, a quien le manifestó que si bien no podía aceptar la paz sin independencia, debía consultar con la mayoría de los jefes del Ejército Libertador. Otras fuentes aseguran que sí se comprometió con el jefe español a aceptar un pacto. No obstante, posteriormente decidió continuar la guerra y apoyar la Protesta de Baraguá.

Luego en la película Baraguá, de José Massip, como para dejar por sentado la ambivalencia del General García, en la figura del jefe español se cita la frase «pero él tenía conmigo el compromiso de terminar la guerra«, además de la bochornosa escena de Vicente consultando con su caballo, si debía o no ir para Las Villas, cuando los acontecimientos son otros.

¿Quiénes son los principales detractores del Mayor General Vicente García? Sus compañeros de armas que un día conocieron de la rectitud y civismo del tunero, entre ellos los zanjonero Ramón Roa y Enrique Collazo, quienes a pesar de sus ataques no pudieron ocultar sus grandes valores como jefe y su fidelidad a la Patria.

En el Diario de Campaña de Vicente García están las referencias de sus actos en aquellos días y de su entrevista con Arsenio Martínez Campos, en las que floreció su capacidad de líder político, estratega y puso en práctica sus habilidades de la contrainteligencia puesta al servicio de la patria, desde los primeros años de confrontación. El General de Cuba obtuvo la información necesaria del estado de las tropas y de la posición de los miembros de la Cámara por lo conversado con el jefe español. Es así como le asegura que no podía aceptar la paz sin independencia.

Aún con la envestidura de Presidente de la República en Armas le comunica a Antonio Maceo cada detalle, y luego le pide que antes de la entrevista con el representante de la corona española, los dos debían encontrarse; hecho que ocurre en Júcaro, a una legua de los Mangos de Baraguá, donde se traza la estrategia de la referida conferencia. Es en ese momento en que Vicente le dice a Maceo que estará con sus tropas en las cercanías por si vienen con traiciones.

Una visión hermenéutica, más contemporánea de aquellos acontecimientos, la ofrecen los ponentes de esta ópera prima Vicente García: un General de Cuba, que fuera estrenada en la Mesa Redonda del 11 de noviembre del 2017. Estos argumentos usted puede verlos en la síntesis que le hemos preparado en el siguiente video.

Por: Leonel José Pérez Peña.

