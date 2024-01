Trajadores Eléctricos de Las Tunas celebran su día con buenos resultados

Las Tunas.-Este domingo se hizo un breve alto en el quehacer de uno de los sectores más impulsores del desarrollo del país, para celebrar este 14 de enero el Día del Trabajador Eléctrico, jornada que llega con el reconocimiento individual y colectivo a los que más destacaron en el 2023.

Por estos días se desarrolló una intensa jornada la que incluyó el acto de estímulo, el cual estuvo encabezado por Manuel René Pérez Gallego, miembro del Buró Provincial del Partido, y Jaime Ernesto Chiag Vega, goernador de la provincia, así como otros dirigentes partidistas, sindicales y de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio.

La ocasión fue propicia para exaltar a quienes sobresalieron en la gestión comercial, a los vanguardias de centro de cada una de las dependencias, del mismo modo mereció la Medalla Ñico López, por más de 20 años en el sector de la energía José Isidro Aguilar, técnico en seguridad y protección de la Dirección General.

El momento más emotivo llegó con el reconocimiento a los jóvenes, y los trabajadores con más de 40 años de servicio en el sector, en este encuentro entre generaciones se evidenció la calidad del personal que trabaja en el gremio, y se dejó bien en claro que el relevo está asegurado.

Cada 14 de enero se celebra en Cuba el Día del Trabajador Eléctrico en recordación a lo acontecido en similar fecha del año 1934 cuando el revolucionario Antonio Guiteras firmó la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad.

Los jóvenes motor impulsor del sector eléctrico

Los jóvenes en el sector eléctrico también son la vanguardia, van delante, su deber es estar donde la patria los necesita, asegura Sara Elisa Santiesteban Naranjo de 21 años de edad, y trabajadora de la Unidad Empresarial de Base de Construcción.

Sara llegó allí una vez concluido el adiestramiento y ha encontrado en ese colectivo una gran familia.

«Me siento muy bien, la acogida en este sector es magnífica, me ayudan en todo, me enseñan y dan la posibilidad de seguir esperándome, pero sobre todo nos trasmiten confianza en cada tarea y responsabilidad asignada.»

Hace solo un año que Sara trabaja aquí; sin embargo, su apego al trabajo y las posibilidades de seguir aprendiendo y preparandose hacen que esta joven no solo quiera permanecer allí sino además que se sienta útil y recontratada.

La experiencia y aporte de los cincuentenarios

Enfrentar desafíos y asumir inaplazables misiones, muchas veces en difíciles circunstancias, para garantizar la calidad del servicio validan la perseverante labor de Edy Castillo Ramírez con más de 50 años de labor ininterrumpida.

A su memoria retornan los años en que inició su vida laboral en el gremio por un curso del que escuchó en la calle de operador de subestaciones.

«Mi primer día de trabajo fue en 1976 precisamente el día en que Fidel estaba dando el discurso por el 26 de julio en Santiago de Cuba, imagínense la tensión de lograr que todo saliera bien, y así fue.»

Luego de 14 años Edy continuo superandose y se formó como comprobador A de metrocontadores tarea que realiza hasta el día de hoy.

«Todavía no pienso en la jubilación y si llega creo que puedo reincorporarme y seguir trabajando porque me siento bien de salud y me encanta mi trabajo lo disfruto mucho.»

Edy es un trabajador destacado a nivel nacional, y también por su labor en el Forum de ciencia y técnica, ostenta varias medallas entre ellas la «Jesús Menéndez», de segundo grado, entre otras muchos méritos. Sin embargo, con modestia, expresó que hay que darles oportunidad a otros que, como él, sienten el trabajo como parte de sus vidas.

/lrc/

