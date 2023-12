Ligia, la semilla de la educación

A las puertas de publicarse este material, la profesora Emérita de la Universidad de Las Tunas, docente e investigadora titular, Ligia Magdalena Sales Garrido acaba de recibir el Premio Nacional 2023 Angelina Romeu, por su labor en la enseñanza del Español- Literatura desde un enfoque congnitivo comunicativo y sociocultural.

La noticia llega con más de 60 años de magisterio y cuando ya supera la década de esmerado quehacer tras la jubilación. No obstante los innúmeros reconocimientos que acumula, esta pedagoga, hija de la campaña de alfabetización afirma con la belleza de su obra y la sabiduría de su pedagogía: «Más que cualquier título que pueda poseer, soy maestra. Maestra porque disfruto cuando instruyo y cuando mis estudiantes son capaces de aprender y de aplicar algo que les enseñé». Y lo dice con la dulzura de quien no desmaya en el compromiso docente defendido en todos los niveles del sistema nacional de enseñanza.

«Quien no ame enseñar no es un buen maestro, eso es lo primero. Hay que amar lo que haces y sentir satisfacción por lo que has legado a otros. Siempre he dicho que a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Es la profesión más hermosa y no hay reconocimiento mayor que aquel que llega de un alumno cuando te gratifica por lo enseñado», expresa, a su vez, mientras nos regala anécdotas y aforismos acerca de lo que ha sido su devenir en la educación.

Este 22 de diciembre, Día del Educador en Cuba, Tiempo21 les acerca a esta mujer de ciencia, maestra de maestros.

