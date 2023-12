Las Tunas reedita el título en el béisbol provincial

Las Tunas.- El equipo de béisbol de Las Tunas superó en la final a Colombia 4×2 y retuvo la corona en la Serie Provincial de Béisbol.

Los tuneros ya habían derrotado a los colombianos con marcador de 5×0 y barrieron en la serie al mejor de tres partidos.

Los dirigidos por el debutante Yohander Herrera fueron superiores durante todo el torneo y se mostraron imbatibles para sus contrarios.

En el choque final la victoria fue para el novel Leandro Cañada y cargó con el revés el experimentado Yoan Antunez.

Durante el torneo, los muchachos de la capital provincial recetaron siete lechadas y superaron a sus rivales de Manatí, Puerto Padre y Menéndez. Como noticia relevante en la contienda el novel pitcher Cañada dio un no hit no run.

Los tuneros solo cayeron en una oportunidad ante los jobabenses en el duelo semifinal.

En este equipo sobresalieron los campeones nacionales Yasel Izaguirre y Norge Torres.

Las Tunas será el equipo que represente a esta provincia en el Torneo de Clubes Campeones. Los tuneros se enfrentarán a los camagueyanos el próximo 19 de enero, fecha de arranque del evento.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube