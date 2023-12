Richard, cuando el arte es alma, corazón y vida

Las Tunas.-El municipio de Colombia cuenta con un valioso ejército que defiende la cultura, esa que constituye escudo y espada de la nación cubana.

Entre esos fieles defensores encontramos a Ricardo Arnaldo Romero Ayala, un nombre quizás no tan familiar, pero si se menciona a Richard el director de la Galería de Arte «Rosario Basulto», en este territorio enseguida lo reconocerá.

«Inicié en el año 1990 en la casa de la cultura de nuestro territorio, como técnico de oficina, donde comencé a superarme, allí atendía actividades culturales y después fui director artístico, hasta que me proponen en 1995 ser director de la Galería de Arte hasta la actualidad»

En los más de 30 años de labor en la cultura, Ricardo Romero Ayala, acumula una amplia hoja de servicios, con resultados que lo avalan, a nivel municipal, provincial y nacional, destacándose entre los principales los tres premios Memoria Viva del centro nacional «Juan Marinello».

«Para mi siempre hay motivaciones, desde que era un aficionado a la danza, a las artes plásticas, el teatro, y posteriormente con la vinculación a la casa de la cultura, la cual me abrió más el diapasón del amor por el arte».

Su vinculación con la galería de arte, de la cual no piensa despegarse, porque le apasionan las artes plásticas, cuyos estudios además de comunicación social, le han permitido realizar mejor su trabajo.

Motivaciones que lo impulsan a continuar creando desde la cultura en ese espacio que es la galería de arte municipal.

Desde allí Richard seguirá brindando «alma, corazón y vida, lo que siempre he entregado, el amor por el arte, por la cultura de mi pueblo, no se me va a despegar nunca, pienso que hasta la muerte».

