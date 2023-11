Desarrollan monitoreo de cultivos para fortalecer producción agrícola en el municipio de Manatí

Las Tunas.-La provincia de Las Tunas es uno de los territorios orientales que participan de un proyecto con el objetivo de contribuir a una mejor planificación, producción y gestión de los alimentos, así como a la reducción del impacto de desastres naturales y del cambio climático.

En esta localidad. el municipio de Manatí es donde se pone en práctica el proyecto por las características climáticas que posee y que lo ubican como el más seco de Cuba.

Expertos de la Unidad del Clima y Observación de la Tierra del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y especialistas del Centro Meteorológico Provincial trabajan de conjunto para contribuir al Sistema de Alerta Temprana, asegura José Norlan Peña Ojeda, especialista del grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial en Las Tunas.

«Mediante el empleo de herramientas de monitoreo de cultivos basados en datos agrometeorológicos y análisis de imágenes satelitales, ofrecemos información confiable a los productores y decisores del sector alimentario. Esto es posible gracias a que nos está llegando la tecnología que nos permiten desde un puesto de trabajo procesar información que es de mucha utilidad para enfrentar eventos meteorológicos, entre otros».

En el municipio de Manatí el campesino Dixan Pérez Santos en su finca La Fe hace un buen uso de las herramientas, equipos y medios que le brinda el proyecto.

«Yo inicié en el proyecto en 2015 porque cuando escuché las posibilidades que brindaba a los productores vi en él la posibilidad de mejorar, de evitar hacer gastos de recursos, tiempo y esfuerzos innecesarios, por ejemplo antes tenía que ver el parte del tiempo que ofrecen en el noticiero y como es general muchas veces decía que iba a llover en Las Tunas, pero en el municipio de Manatí no y al final del día había trabajado por gusto y así dejaba de hacer cosas necesarias. Ahora recibo una información que me habla de lo que sucede en mi área geográfica específicamente que me orienta de la salud de mis plantas, y he aprendido mucho, y los rendimientos son superiores.»

De acuerdo con Yordanka Fonseca Quevedo, representante del PMA en Las Tunas, la iniciativa de establecer una red de monitoreo, para dar seguimiento al desarrollo de los cultivos durante sus temporadas, así como hacer llegar a los productores recursos necesarios en su labor.

«Ahora solo alrededor de 16 campesinos están en el proyecto pero pensamos que en la medida que este avance se pueda generalizar y que todos cuenten con esas informaciones y herramientas, también con los recursos, a Dixan por ejemplo se le entregaron carretillas, limas, y en estos días va a recibir una motocultivadora, además en su finca se construye una casa de semillas que ya dio los primeros frutos.»

Con gran entusiasmo los que participan del monitoreo de cultivos hablan de como este sirve además para alertar a los agricultores y a las cooperativas si hay momentos de poca o abundantes precipitaciones, cuándo es factible sembrar o cuál es el estado de sus siembras.