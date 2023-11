Analizan principales temas sobre su gestión en el año 2023 Sociedad Cultural José Martí en Las Tunas

Las Tunas.- El nivel de convocatoria que se alcanza en las actividades culturales, políticas y educativas, junto a la sistematización de espacios de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) en los medios de comunicación del territorio, fueron algunos de los logros que destacaron en la asamblea de balance correspondiente al año 2023 de la organización en Las Tunas.

La cita que trascendió en la sede del Gobierno Provincial, sirvió para resaltar la entrega de premios por la filial provincial para el reconocimiento individual y colectivo, en favor de la motivación del quehacer martiano en diferentes sectores de la sociedad; la creación de clubes que direccionan el trabajo a la transformación de la comunidad; y la calidad de los eventos de pensamiento de la Sociedad.

Dentro de los factores que aún quedan por trabajar, destacó el crecimiento de la membresía y la creación de clubes, pues los actuales no alcanzan los niveles deseados en todos los municipios, el no contar con una sede en el territorio que limita la visualización de la institución, la inestabilidad en la disciplina informativa que incide en la divulgación del trabajo, y los resultados de los clubes en los medios de comunicación y espacios digitales, junto a que no se alcanzan los niveles necesarios en la utilización de las redes sociales.

Sobresalió por otro lado la selección y ubicación de los promotores culturales en cada municipio que se vincula a la organización, la inserción de las actividad en el plan de trabajo de la Universidad de Las Tunas y en su programación sociocultural para garantizar el apoyo institucional, y formar parte del Consejo Provincial de las Ciencias Sociales.

Dentro de las proyecciones de trabajo para la próxima etapa sobresalió el sistematizar la presencia en los medios de comunicación para la promoción de actividades, fortalecer el trabajo de los clubes direccionado al funcionamiento interno, la realización de actividades de impacto en el contexto, y promover las principales investigaciones que se realizan con su materialización en la praxis.

En la jornada además se reconoció la labor de aquellos integrantes de la SCJM que se han destacado en el quehacer del trabajo martiano desde diferentes aristas: Carmen Ramírez Álvarez del club Ismaelillo, Luisa Marina Varea Alarcón del club Patria, y Francisco Rodríguez Cisneros del club Manifiesto de Montecristi, todos del municipio cabecera, Mima Rosa Rodríguez Benítez del club Combatientes del municipio de Manatí, y Ramón González García del club Caballeros con honor de Colombia.

Asimismo se le otorgó una distinción especial a la Emisora Provincial Radio Victoria a propósito del aniversario 70 de su fundación.

El encuentro estuvo presidido por Víctor Hernández Torres, Vicepresidente primero de la Sociedad Cultural José Martí en el país, y otras autoridades políticas y culturales de la provincia.

/lrc/

