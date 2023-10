Cáncer de mama en Las Tunas, ante el control efectivo de una patología

Las Tunas.- Cuando a sus 68 años María de la Caridad Rodríguez Velázquez le confirmaron que tenía una lesión en el seno ya lo sospechaba. Aquel día le habían detectado un bultico tan pequeño como la cabecita de un alfiler tras sospechar una molestia inesperada.

«Enseguida fui al consultorio y me detectaron un nodulo y era maligno, así me remitieron a la consulta de mi área de salud en el policlínico Gustavo Aldereguía con la doctora Marivis y el doctor Aldo».

El diagnóstico le llegó en momentos difíciles en la familia, ella como centro de su hogar era responsable de su esposo por aquel entonces permanecía encamado y afectado por tres paros cerebrales, ya no hablaba.

El desánimo nunca destruyó su vida, se sostuvo por su fuerza de voluntad y con empuje siempre solicitó que le practicaran una radical de su mama.

«Le dije a la doctora que me operara porque veía más posibilidades a que no me tuvieran que pasar por los procesos de la quimioterapia. Pero no fue así, me rectificaron los ganglios, dieron negativo y me mandaron el tamoxifeno por diez años.

«Por reacción del medicamento hice una catarata y me tuvieron que operar de la vista y aquí estoy bien. Me mantengo con las consultas anuales y en la casa hago poco esfuerzo con ese brazo y trato de cuidarme. Ahora realizo ejercicios y me compenso pues padezco de asma, diabetes e hipertensión».

María de la Caridad es una entre las cientos de mujeres que se diagnostican cada año con cáncer de mama en los servicios de Oncología del país. Pero la complejidad del caso en su hogar no dio respiros, dejó a un lado lo que pensó no sería un problema y por descuido en el autocuidado personal se convirtió en convaleciente de cáncer.

«Tengo unos cuantos problemas de salud pero mis empeños por vivir son mayores. Gracias a Dios tuve una fortaleza tremenda, le pedí mucho y he salido adelante cuidándome siempre», precisó.

Esto es un problema que le queda a uno para toda la vida, una lesión que por ejemplo me da dolores en la espalda y tengo que tener cuidado. Todo a tiempo tiene remedio». Con mente positiva María Caridad camina entre otras tuneras, ella llega a los lugares y deja saber de su amor por la vida, una batalla que le ocupa su vida de forma diaria.

Percepción, una oportunidad de vivir

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada dedicada a concienciar a la población sobre el control, diagnóstico y tratamiento oportuno ante esta enfermedad que suma más de un millón de nuevos casos al año en el orbe.

En Las Tunas es este tipo de cáncer el más frecuente en las mujeres, de ahí que el diagnóstico temprano y la sensibilización del autoexamen de mama para su detección precoz constituyen un desafío ante el control efectivo de esta patología.

Desde la Atención Primaria de Salud se realizan labores de promoción y educación sobre este padecimiento que cada año registra en el mundo cifras alarmantes de decesos por su causa, e identifica como factores de riesgo el abuso de anticonceptivos orales, la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Además desde las áreas de salud se incluye la remisión a las consultas multidisciplinarias organizadas en la Atención Secundaria en las cuales oncólogos y radiólogos, junto a otros especialistas, definen la conducta a seguir ante cada caso.

La estrategia de control de cáncer de mama ofrece mayor conocimiento para un mejor auto-cuidado de las mujeres, que constituyen el 99 por ciento de los enfermos pues los hombres también pueden padecerlo.

El 19 de octubre se estableció como un día para generar conciencia de una de las enfermedades más agresivas para la vida de las mujeres.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube