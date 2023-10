Jueves del libro en Las Tunas a propósito de la Jornada de la Cultura Cubana

Las Tunas.- Desde el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) en Las Tunas trascendió un Jueves del libro especial enmarcado en la Jornada de la Cultura Cubana.

El espacio, ya habitual en la ciudad, contó esta vez con varios invitados reconocidos del patio, y público en general que hicieron las delicias de la peña literaria.

«Hemos tenido un espacio de lujo como parte de las actividades de la Jornada, se trató el tema de la discriminación racial, tomando en cuenta que organizaciones como la Uneac, la Fundación Nicolás Guillén y las propias instituciones culturales del Ministerio de Cultura dedican diferentes programas contra esos flagelos que todavía perduran en en nuestro país.

«El Dr. C. Frank Arteaga Pupo presentó el libro La cuestión racial en Cuba: pensamiento y periodismo de Gustavo Urrutia que es una compilación de Tomás Fernández Robaina, publicada por la editorial José Martí y que está disponible en nuestras librerías, también nos acompañaron la Dr. C. Aleida Best Rivero y el investigador y crítico teatral Alberto Carlos Estrada», declaró a Tiempo21 Maike Machado, director del CPLL.

Un texto dedicado a la racialidad fue el plato fuerte de la cita: «una obra tremenda de un periodista que devino periodista porque era arquitecto e ingeniero, al que lo inquietó la cuestión de la discriminación porque era negro; y trabajó durante 25 años en el Diario La Marina, donde tenía una sección constante todos los domingos, además de escribir uno o dos artículos a la semana, siempre con la intención de denunciar la discriminación», expresó al sitio el académico Arteaga Pupo.

Momento de regocijo en la Jornada que en la provincia de Las Tunas tiene forma de expresión hasta el próximo 20 de octubre, cuando se celebra el Día de la Cultura cubana.

/mga/

