Rinden tributo en Las Tunas a las víctimas del avión de Barbados

Las Tunas.-Los integrantes del movimiento deportivo en Las Tunas rindieron tributo a las víctimas del avión de Barbados, acto terrorista que en su 47 aniversario no se olvida.

En el Memorial Mártires de Barbados, de esta ciudad capital, los tuneros en simbólico gesto de homenaje recordaron a los fallecidos en ese atentado, incluido al equipo cubano de esgrima, que regresaba triunfalmente de una competencia regional en Venezuela.

La joven generación de esgrimistas del Balcón del Oriente cubano realizó una demostración de su deporte y una guardia honor especial en la obra «Nuestros muertos alzando los brazos», una escultura del autor Juan Heznart colocada en el memorial tunero en 1979.

La atleta Ilianny Frómeta Estrada se siente orgullosa de practicar este deporte en la EIDE tunera que lleva el nombre de Carlos Leyva, una de las víctimas de este hecho. “La esgrima es un deporte bonito y doy gracias por ser deportista y tener estos referentes”, acotó Frómeta.

Mientras que Alisdana Reyes Rondón manifestó la satisfacción que siente al ser esgrimista porque de esta manera le rinde homenaje a los que ya no están. “Yo como atleta de la esgrima me siento feliz de estar en este deporte y rendirle homenaje a jóvenes como yo que no pudieron terminar de escribir su historia. Todos los días es un orgullo”.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Danay Domenech recordó los detalles de este crimen ejecutado por asesinos al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el 6 de octubre de 1976 y en sus palabras reflejó el dolor que aún siente el pueblo cubano.

Este acto conmemorativo estuvo encabezado por el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Manuel Rene Pérez Gallego y el vicegobernador, Ernesto Luis Cruz.

Además participaron directivos de otras instituciones, glorias del deportes, estudiantes y una representación del pueblo de Las Tunas.

En el crimen de Barbados perdieron la vida los tuneros Carlos Leyva y Leonardo Mackenzie, jóvenes que iniciaban su vida deportiva y hoy son símbolos del deporte tunero.

Cuba estableció en 2010 el 6 de octubre como Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en recordación a los más de tres mil 478 cubanos que han perdido la vida en este tipo de crímenes.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube