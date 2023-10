¿Por qué la solidaridad no tiene ruedas?

Si la virtud más cristiana es la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo, por qué tanto desamor por ese prójimo que está atrincherado en una parada de ómnibus viendo los carros pasar y sin poder llegar a su destino. ¿Será que la solidaridad no tienes ruedas?.

Como en el tema del transporte llueve sobre mojado, es uno de los asuntos más cuestionados por la ciudadanía, que en mayoría cada día enfrenta una verdadera odisea para trasladarse de un lugar a otro de esta capital provincial.

¿Cómo llegar a la escuela, el centro de trabajo, un hospital. Cómo llegar para realizar un trámite o sencillamente recrearse en un lugar de esparcimiento?

Limitaciones con el combustible siempre hemos tenido, pero cómo enfrentar hoy la falta de transporte cuando las carencias arrecian y no pintan nada bien por lo menos hasta la primera quincena de octubre, que puede mejorar solo un poco?

Cada vez que hay serias carencias de combustible se mira hacia la transportación de una parte de los viajeros en los vehículos administrativos, que es decir, del Estado, y luego pasa el furor y llega la calma. Pero es que el transporte no alcanza desde hace años, y las personas tienen que seguir trasladándose de un lugar a otro todos los días de este mundo.

En este asunto no se trata solo de los vehículos ligeros, de empresas y organismos. También están los ómnibus arrendados que no pocos pasan por las paradas con la mirada del chofer hacia el lado contrario, o aquellas guaguas de entidades estatales que pasan vacías sin importar cuan llena está una parada.

Se creen que los carros son propios es la expresión generalizada del pueblo, y literalmente lo son, salvo excepciones, porque hacen lo que les da su deseos, y no pasa nada, nadie les exige y todo sigue igual. ¿Hasta cuándo?

Los inspectores es verdad que se desgastan todos los días junto a los pasajeros en sus paradas. Y no son pocos los choferes que le juegan cabeza, pasan velozmente diciendo con el dedo que van para ahí mismo y no es así.

Yo no tengo duda alguna que eso es parte de la esencia misma de esos choferes que no se ponen en el lugar del otro, que no se conduelen de quienes pasan hasta horas y no pueden llegar a su lugar de destino. ¿Pero qué hacen los jefes de esos conductores, que en la mayoría de los casos, no se dan por enterados?

Ahora en la ciudad de Las Tunas se va a retomar el traslado en vehículos estatales por día de semana, pero eso ya se hizo una vez y luego se relajó hasta que se olvidó.

Es hora de organizar mejor el poco transporte público que existe, las motos taxis, los vehículos eléctricos con permiso o sin él pero que igual todos los días trabajan, y sobre todo velar por los abusivos precios que afectan al bolsillo de los más necesitados

Independientemente de esa programación hay que lograr de una vez el apoyo incondicional de los vehículos estatales a la transportación de pasajeros, pero de manera consciente, sin tener que estar velando a nadie, pero exigiendo para que se cumpla la resolución 435, que obliga a todo poseedor de un medio de transporte estatal a detenerse en las paradas y trasladar a las personas. Solo así se logrará que la solidaridad ande sobre ruedas.