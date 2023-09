Una familia que ama a los Comités de Defensa de la Revolución

Las Tunas.-Con un funcionamiento estable y fortalecido por el ejemplo de los mayores del barrio en el Consejo Popular dos del reparto La Victoria en esta ciudad de Las Tunas encontramos al único Comité de Defensa de la Revolución (CDR) infantil del territorio.

El pionero de tan solo 10 años Robert David Rodríguez Rodríguez es el presidente del CDR Infantil Ismaelillo; «hacemos muchas tareas importantes participamos de la vigilancia, aportamos a la cotización y avisamos cuando vemos personas ajenas al barrio, también en la recogida de materias primas, en la limpieza y embellecimiento, en las actividades culturales, recreativas y deportivas, proyectos comunitarios, entre otras.”

Desde hace un buen tiempo Robert David aceptó complacido la encomienda de dirigir el CDR infantil, pues esa es una responsabilidad que heredó de su familia, de su abuelo materno Ramiro Rodríguez Velázquez, vanguardia Nacional de la organización por más de 10 años heredó el amor a la revolución y a Fidel, y según nos cuenta, el propio Ramiro guarda como un gran tesoro cinco cartas del comandante, así como una postal firmada por el líder cubano, y varios reconocimientos y condecoraciones.

«He dedicado mi vida a esta organización, pues por más de 50 años he ocupado diferentes responsabilidades, presidente, coordinador de zona, entre otras tareas en las que me he destacado y he podido tener la gratitud y el reconocimiento de mi trabajo, pues tengo el honor de ser vanguardia nacional, y la zona a la que represento también».

Con una trayectoria admirable este hombre alegre, jaranero y audaz se ha convertido en todo un líder que reúne las masas en su comunidad para cuanto sea necesario, y es que él sabe pregonar con el ejemplo, por eso en todos estos años ha donado su sangre para salvar vidas humanas en unas 120 ocasiones, pero su actuar altruista y desinteresado no queda allí pues nos cuenta además que en el año 2001 donó al Hospital Ernesto Guevara en esta ciudad, alrededor de CUATRO mil dólares de medicamentos que había ido juntando durante las visitas de delegaciones de países hermanos que llegaban hasta su residencia para conocer su labor y experiencias.

Abuelo y nieto se identifican con la organización cederista pues pese a las dificultades que afrontamos saben que hoy toca mantener vivo a los Comités de Defensa de la Revolución y dar el paso al frente.

