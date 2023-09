¿Cuál es la fórmula para bajar los precios de los productos agropecuarios?

Bajar los precios de los productos agropecuarios, algo vital para la alimentación del pueblo, se ha convertido en un verdadero reto para las autoridades y los productores de la provincia de Las Tunas. Y algunos se preguntan, ¿cuál es la fórmula? ¿Mientras no existan suficientes producciones cómo bajar los precios?

Y de este tema hablaremos hoy aquí, en Recoveco podcast, desde tiempo21, en Radio Victoria, Las Tunas, Cuba

Blas Velázquez, o mejor, Nandy, es uno de los dos hermanos que sostienen la emblemática finca que lleva su apellido, en el municipio de Majibacoa, donde cada día se apuesta por la vida desde la producción de alimentos.

Con su hermano Jorge, trabaja la tierra desde que eran unos adolescentes, y su labor constante les permite altos rendimientos en todos los cultivos y la producción de carne vacuna.

Para él la forma natural de bajar los precios es aumentando los volúmenes de alimentos, pero sobre todo con el esfuerzo colectivo.

Nandy toca un tema vital para los productores, como lo es el acceso a los insumos para producir. Es decir, ¿cómo los campesinos adquieren las botas de trabajo, las limas, machetes, y hasta petróleo? Pues él lo ha dicho, por el mercado informal o subterráneo, como le quieran llamar.

Y para colmo, lo que les ofertan las empresas del propio Estado también son insumos demasiado caros.

En cuanto al costo de lo que se produce nada es absoluto, y en opinión de Nandy hay que tener en cuenta, además de lo que se utiliza para un cultivo.

Ahora hay un asunto que es uno de los eslabones fundamentales en la carestía desmedida de los productos y son los revendedores, que van al campo y a cualquier lugar a buscar alimentos y quieren ganar más que los mismos que están en el surco, algo que no se puede permitir. (TR) Pero escuchemos que dice Nandy al respecto.

No hay dudas que la mejor fórmula para bajar los precios de los productos agropecuarios es con una oferta que supere a la demanda. Pero mientras eso sucede, y va a demorar, hay que buscar todas las alternativas para que la población no siga sufriendo el abuso de no pocos revendedores, que están al margen de la posición del otro y solo importa el dinero. Las opiniones de Blas Velázquez, o Nandy, hay que prestarles atención, y no son las únicas.

Recoveco Podcast, desde de tiempo21, en Radio Victoria, Las Tunas. Yo soy Miguel Díaz Nápoles

/mga/