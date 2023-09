Guiñol Los Zahoríes: 52 años por los caminos del buen arte

Las Tunas.– Este 14 de septiembre el grupo de teatro Guiñol Los Zahoríes arriba al aniversario 52 de su fundación.

La agrupación de las tablas más longeva de la ciudad recibe el cumpleaños con una jornada teatral que se extiende desde el 12 hasta el próximo día 15.

Espacios teóricos, intercambios entre creadores y las puestas en escena de dos obras, incluyendo un estreno son algunas de las actividades que acontecen por estas fechas, todas en el Centro Cultural Teatro Tuyo.

«El 13 estaremos presentando la obra Trapito a público de un centro escolar, el 14 que es nuestro cumpleaños haremos un encuentro generacional con todos los artistas que han pasado por el grupo, y en la noche también estaremos en la AHS, en un espacio que hemos querido llamar Café Interactivo donde compartiremos recuerdos, café, té, conocimientos y juegos, para el 15 vamos a estrenar a las 8:00 PM Cuqui, la nueva cucarachita», expresó a Tiempo21 Mayelín Batista, directora del conjunto.

A pesar de las precarias condiciones estructurales de la sede de Los Zahoríes, el teatro Raúl Gómez García, y motivo por el cual se presentan en el Centro Cultural, la voluntad creativa y ganas de hacer del grupo superan las adversidades.

«Llega nuestro aniversario y una vez más la sala no está prestando servicios a la población puesto que el tabloncillo aún no se repara, no obstante seguimos presentándonos y hemos tenido hasta que cambiar nuestras formas de hacer porque los niños lo merecen, y tratamos de hacerlo lo más decoroso posible, pero creo certeramente que vamos por buen camino», concluyó la directora.

La juventud se impone en Guiñol Los Zahoríes, una agrupación que a través de los años ha sabido mantenerse fiel a la estética del títere, incorporando al mismo tiempo, elementos que lo distinguen entre sus homólogos en el resto del país.

Enhorabuena guiñoleros, sigan creciendo desde el buen arte.

