Tecnologías, también para los abuelos

Las Tunas.-La tecnología ha transformado muchos aspectos de la vida moderna y ha abierto nuevas posibilidades para la tercera edad. A medida que la población envejece, la tecnología puede ser una herramienta valiosa para mantener la independencia, la salud y el bienestar de las personas mayores.

En la provincia de Las Tunas instituciones como los Joven Club de Computación y electrónica promueven iniciativas que acercan las tecnologías digitales a los ancianos. Hasta las diferentes casas de abuelos llegan con charlas, talleres sobre el uso de las redes sociales y espacios en que utilizan materiales del producto cultural Mochila.

A este tipo de proyectos podrían sumarse otras entidades relacionadas con las tecnologías, pues les facilita a los adultos mayores acceder a información y servicios, mantenerse en contacto con amigos y familiares, y mejorar la calidad de vida en general.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología no es una solución universal para los desafíos que enfrenta la tercera edad. No todas las personas mayores tienen acceso a la tecnología o las habilidades necesarias para utilizarla de manera efectiva. Resulta una perspectiva para no olvidar en medio de la informatización de una sociedad cada vez más envejecida.

Hace unos día el mundo celebró el día de los abuelos y queremos para ellos una sociedad que los tenga en cuenta y respete. La tecnología puede ser una herramienta valiosa para mejorar su calidad de vida y abordar muchos de los desafíos que enfrentan las personas mayores. Pero es importante educarlos para que puedan aprovecharla, utilizar las innovaciones de manera responsable y tener en cuenta las necesidades y limitaciones de los ancianos para asegurarse de que esta sea accesible y útil para todos.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube