Teatro Tuyo Gran Premio Aquelarre 2023

Las Tunas.-El reconocido grupo de Las Tunas Teatro Tuyo mereció el Gran Premio Aquelarre 2023, y Premio en la categoría de mejor espectáculo teatral con su más reciente estreno ClownCierto.

Desde las redes sociales se han multiplicado las felicitaciones de personalidades e instituciones culturales en el país, junto a las emociones del público.

«Ayer estuve ahí, disfrutando de la Magia de Teatro Tuyo, de ese cambio de sensaciones que provocan. Salí de la sala con una emoción que no podría describir con palabras. Cuando se pone el alma en la escena entonces se remueve la nuestra. Una vez más Gracias Teatro Tuyo, gracias por tanto», cibernauta que presenció la obra en la Sala Llauradó.

El excelente actor y teatrólogo Roberto Gacio Suárez, refirió en su perfil personal de Facebook: «precisión, creatividad, dramaturgia humoristica y conceptual, riqueza y variedad en la distribución espacial y en las agrupaciones situacionales, música escogida que aporta universalidad y cubania. Puesta en escena digna de presentarse en cualquier escena mundial.

«En fin, las imágenes obtenidas me dictan calificar de excelencia esta nueva escenificación del tunero Teatro Tuyo aplaudido hasta el delirio por una sala colmada de público. Que orgulloso me siento de esos artistas clowns que me hicieron feliz, me permitieron pensar y emocionarme profundamente. Grupo que constituye una joya en nuestro movimiento teatral», concluyó.

Ya en casa, el conjunto acopla emociones para realizar del 13 al 16 de julio el Festival Internacional de Payasos en la provincia de Granma.

En las palabras de Dalgis Román se resume el amor del Premio, de la familia del arte, del clown: «cuando el público responde: ¡AQUÍ SÍ! Y los aplausos desbordan la medida de cualquier palabra, en mi pecho late un ritmo de esperanza que se reinventa, de afectos y cariños que se recomponen en entornos distintos e inimaginados, y salgo de la sala cómo verso de Norge Batista Albuerne ¡A empezar otra vez! Porque amados míos, Teatro Tuyo, verdad que nada frena, fuerza que sacude las esencias ¡Es aquí! ¡AQUÍ SÍ!».

/lrc/

