Debuta hoy Las Tunas ante Camagüey en Torneo Nacional de FUTSAL

Las Tunas.- Difícil compromiso tendrán los tuneros cuando desde las tres de la tarde de hoy jueves comience a rodar el balón en el certamen nacional del Fútbol de salón como se le conoce a esta especialidad del deporte de las grandes multitudes.

Y se antoja complicada la “subserie” pues fueron los propios camagüeyanos quienes desbancaron a los tuneros de la posible clasificación durante la pasada campaña relegándolos a la tercera posición en la agrupación “C”.

Según Lizardo Pérez, director técnico del conjunto, para esta ocasión y a pesar de algunas ausencias importantes, con relación a la pasada contienda, sus muchachos llegan bien preparados y asegura estar en condiciones de dar pelea en pos de avanzar a la siguiente ronda.

“Es cierto que nos hubiese gustado tener más partidos de preparación (solo efectuaron uno) para poner en práctica algunas cuestiones técnico tácticas que nos servirían de mucho en el período competitivo pero veo a los jugadores motivados e inclusive se han esforzado en mejorar elementos defensivos que como recordarán nos golpearon duro el año pasado”, acotó Lizardo.

Contar nuevamente con los servicios de Juan Carlos Nápoles “Juanelo” su mejor jugador y goleador a la vez es un plus de garantía para las aspiraciones de Las Tunas que junto a otros no menos experimentados como Yasmani Pérez y Edilmar Borrego pudieran dar no pocas alegrías a sus seguidores.

A ello se suma la novedad de ver en este equipo a jugadores como Juan Andreus Milanés, Levis Torres y Nelson Rodríguez habituales en el fútbol 11 y que tratarán en esta oportunidad de aportar su experiencia y nivel técnico en aras del objetivo final del equipo que no es otro que lograr su pase a la segunda ronda.

Esta versión 2023 del Torneo mayor de FUTSAL en nuestro país volverá a contar con 4 grupos clasificatorios:

Grupo A: La Habana, Industriales, Pinar del Rio y Artemisa.

Grupo B: Villa Clara, Cienfuegos, Mayabeque y Matanzas.

Grupo C: Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Sancti Spíritus.

Grupo D: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Se jugaría por el sistema de todos contra todos a dos vueltas con la novedad que en cada jornada se efectuarían par de encuentros entre los mismos contendientes para sumar un total de 12 partidos muy superior a los solo seis que se jugaron en el 2022.

Una vez concluida esta etapa los ocupantes de los dos primeros lugares en cada “llave” accederán a la segunda ronda donde serían agrupados por zonas correspondiendo a la occidental los clasificados en los grupos A y B mientras que la oriental acogería los de los grupos C y D.

De esta segunda ronda saldrían los cuatro conjuntos con boleto a la etapa semifinal y finalmente la escena quedaría lista para que los dos mejores equipos disputasen la gran final del FUTSAL en Cuba.

