Leonis: en el campo soy feliz

Su nombre es Leonis Vega Carmona, y es un campesino carismático al que le gusta mucho el surco, donde se siente feliz, y de su finca no se va, aun cuando ha tenido la posibilidad vivir en la ciudad, alejado de la dura vida del campo.

«Soy campesino de cuna, nací en el campo y me gusta ser campesino, por aquello de que uno es útil a los demás. Mis producciones ayudan a las personas y eso me hace feliz».

En la finca de Leonis, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Gonzalo Falcón, en Dumañuecos, municipio de Manatí, un día no se parece a otro aunque las tareas sean las mismas. Porque él siempre trata de salir un poco de la rutina. Y de sus producciones, siempre regala alguna vianda y también hace donaciones a entidades sociales.

«Claro que me gusta donar alimentos a las personas, a los centros sociales del municipio. En las pasadas elecciones le di viandas a siete colegios de Manatí y eso me hace bien, porque la gente me mira con satisfacción».

– ¿Y esas palomas?

«Bueno, yo soy colombófilo, y esa es una de mis grandes pasiones. Estos son mis animalitos, los llevo a competir y me hacen tanto bien que cuando estoy presionado por algo vengo aquí y limpiando las jaulas, atendiéndolOs, se me olvidan los problemas».

Leonis Vega Carmona es un campesino muy querido en su tierra, y cada día se empeña en producir para la población, porque el campo está la esencia de su vida.

