Volverá al ruedo Campeonato provincial de Fútbol

Las Tunas.-Después de varios años sin ver acción el Campeonato provincial de Fútbol en su máxima categoría será una realidad en el Balcón del Oriente Cubano.

Como seguimiento a la nueva estrategia de trabajo del fútbol en su categoría élite el siguiente paso (el primero fue el concentrado de dos semanas con parte de los mejores jugadores de la provincia) será recuperar sensaciones con la vuelta al principal evento de la provincia en materia futbolística.

Una denominada primera división con dos zonas, Norte y Sur, animarán la competición. En la primera teniendo como sede al estadio “Ovidio Torres Albuernes” del municipio de Manatí reunirá a los conjuntos de esa localidad, del municipio Las Tunas y un representativo del conjunto juvenil de la provincia.

Por su parte la zona Sur tendrá como animadores a equipos correspondientes a los municipios de Amancio, Jobabo y Colombia esta última como sede del evento.

Se jugará por el sistema de todos contra todos a una sola vuelta y donde los ocupantes de los dos primeros lugares en cada “llave” obtendrán su boleto para la gran final que se dirimirá íntegramente en la capital provincial también con el mismo sistema de la etapa clasificatoria pero que aún se desconoce la fecha de realización.

Al terminar la primera vuelta aquel conjunto que menos puntuación haya obtenido (de ambas zonas) descenderá a la denominada segunda división para la próxima temporada. En este 2023 los equipos de Puerto Padre, Jesús Menéndez y Majibacoa pugnarán por un cupo para la categoría élite en el 2024.

Calendario de encuentros

Zona Norte

25 de mayo: Las Tunas vs Juveniles

26 de mayo : Manatí vs Juveniles

27 de mayo: Manatí vs Las Tunas.

Zona Sur

2 de junio: Colombia vs Jobabo

3 de junio: Jobabo vs Amancio

4 de junio: Colombia vs Amancio

/lrc/

