¿Cómo recrearse en Las Tunas?

¿Qué hacer en las noches de Las Tunas? ¿Por qué se han perdido las opciones que antes existían, pregunta nuestra primera entrevistada. Las Tunas, cuenta con casas de cultura, combinados deportivos, centros nocturnos, parques, plazas, pero qué se hace en esos espacios ideales para bailables y otras actividades culturales?

Los primeros entrevistados son jóvenes y reclaman espacios en la ciudad, que cuenta con algunos subutilizados y otros están ausentes, porque no se conciben desde las esferas responsabilizadas con el asunto.

Las Tunas como capital provincial cuenta con salas de juego, joven club de computación, un parque de diversiones, un jardín botánico y el motel El Cornito que conforman un complejo ideal para la recreación. Además aquí hay centros nocturnos que apenas tienen una programación, y los restaurantes carecen de actividades culturales.

De lo que se trata es de sacar el máximo de provecho de lo que posee esta provincia en materia de recreación.

Nadie puede decir que no hay espacios ni opciones. Entonces que no haya justificaciones con la situación económica, o los problemas con la corriente eléctrica, porque es un problema viejo que las ciudades de la provincia no cuenten con la recreación para el disfrute del espíritu, para no hablar de los campos, y que ahora, para colmo, todo descanse en los lugares privados, donde los precios son inaccesibles para los jóvenes estudiantes, e incluso para quienes viven de un salario..

