Kenia Henry: «ver crecer a Brian me hace sentir orgullosa y feliz»

Colombia, Las Tunas.- Nuestro héroe nacional José Martí destacó que las madres son amor, no razón, son sensibilidad exquisita y dolor inconsolable; esa pasión de ser madre amantísima la vive cada día Kenia Henry Ramírez, residente en el municipio Colombia.

«Tengo un solo hijo que se llama Brian, nombre que fue un mutuo acuerdo entre el padre y yo. Desde las 10 semanas supe el sexo y, por supuesto, me puse muy feliz porque yo deseaba que fuera varón. Es un niño excelente del cual no tengo quejas y ha llenado de alegría a nuestra familia»

Kenia es la directora municipal de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en el territorio, muy emocionada expresó el amor por su hijo Brian, que ya es un adolescente.

«Lo tuve cuando me sentí preparada. Después de esa decisión cambia la vida, él constituye mi motor impulsor y me da fuerzas para seguir»

Confiesa que “hasta que no eres madre no puedes valorar lo que implica tener un hijo, es como estar creciendo nuevamente. En mi caso asumo la responsabilidad de una entidad laboral en el municipio, lo que me obliga a realizar tareas disímiles y, por lo tanto, hay que brindarle todo el apoyo tanto en la escuela, como en sus juegos. Mi hijo forma parte de todo en nuestras vidas, vamos a la playa, participamos en un desfile, leemos juntos, bailamos… y, sobre todo, intento inculcarle valores»

«Cualquier momento junto a él lo disfruto. Cuando me dice `mamá estoy obteniendo excelentes resultados`, o me pide un abrazo, y jugamos; todo eso me encanta»

«Convertirse en madre te enseña lo nuevo y es lo más bello; ver crecer a Brian me hace sentir orgullosa y completamente feliz».

