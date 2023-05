El Rey del ají

Las Tunas.-Esta es la finca de José Daniel Falcón Rodríguez, o mejor, del Rey del ají, porque disfruta de esa planta herbácea americana desde que la siembra, la cultiva y cosecha ese fruto bello a la vista, capaz de darle un sabor distintivo a las comidas.

«Con el cultivo que más me siento a gusto es con el ají porque llevo muchos años trabajando con él y le conozco sus defectos, y me da producción, me da resultado, y por eso es el que más me gusta mantener».

José Daniel siempre ha estado vinculado a la agricultura desde la empresa y hace dos años que está directamente en el surco, como integrante de la cooperativa de créditos y servicios Gonzalo Falcón, ubicada en áreas de Dumañuecos, municipio de Manatí, porque al morir su suegro tuvo que hacerse cargo de la finca, donde se siente plenamente feliz.

«Lo mejor que me ha pasado es el sistema de riego que me entregaron para hacer producir las tierras. En las dos hectáreas ahora los rendimientos son mayores que antes, como el doble, y con más calidad, porque este sistema que es soterrado me permite mojar todo esto en un día, claro cuando el canal está bueno, porque lo malo es que siempre tiene un defecto, que no sé si es la dirección del municipio, no sé qué pasa y llevo más de 10 años planteando el problema de los campesinos con el agua, y no se resuelve, es un problema serio que tenemos. Para abrirlo tenemos que hacerlos nosotros mismos y eso no lo entiendo, porque el agua la pagamos.

«¿Mi mayor satisfacción? Pues producir comida para el país, y que a mis hijos nunca les falte nada».

Aunque el ají es su preferencia como campesino, José Daniel también cultiva frijol, maíz, burro, yuca, todas las variedades de vianda, y hortalizas, entre las que también se destacan, el melón y el tomate. Y cuenta con orgullo la felicidad de estos dos años en el surco, que le permiten ser un hombre del campo, plenamente del campo.

/lrc/