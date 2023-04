Excelentes resultados en el fútbol juvenil de Las Tunas

Las Tunas.- Comenzaba el actual año 2023 y el deporte de las grandes multitudes sufría un duro varapalo con la caótica actuación de su principal equipo en el Torneo Apertura. Adiós a las primeras de cambio en dicho evento.

Pero no todo estaba dicho en el balompié tunero, quedaba una bala en el cargador para que no se repitiera lo acontecido en la categoría de mayores. Par de conjuntos, ambos de la categoría juvenil, estaban dispuestos a cambiarle la cara a este deporte en la provincia y no defraudaron.

Los resultados mejor no pudieron ser, al concluir, tanto hembras como varones, en la punta del Grupo C en sus respectivos sexos. Nunca había ocurrido esto desde que se instauró esta nueva estructura hace ya más de tres años.

Con el equipo masculino las esperanzas eran mayores pues ya venían demostrando con su quehacer en los últimos años que para este calendario las cosas pudieran ser diferentes en cuanto a luchar por el primer puesto (garantiza acceso directo a la hexagonal final) y los resultados así lo demuestran.

Plagado de jugadores con gran talento para la práctica de este deporte este equipo cuenta, entre otros, con par de jugadores que a su segundo año de pertenecer a esta categoría ya saben lo que es representar a nuestro país en un evento internacional de gran realce como lo es una hexagonal final de CONCACAF para intentar jugar en una Copa del Mundo de la categoría sub 17 años.

Lainier Juanes y Víctor Cutiño con su rendimiento se ganaron esa posibilidad y sin dudas fue un aliciente para que jugadores como Ángel Castell Pons, José Miguel Pérez, Walberto León o Ricardo Polo con su excelentes demostraciones durante toda la etapa clasificatoria se ganaran el derecho de participar en un concentrado nacional culminado recientemente en la capital del país donde se reunió todo lo que más vale y brilla en el país en la categoría sub 20 años.

Con estos jugadores y otros más como Alejandro Estanque o Ricardo Toranzo este equipo, que ahora entrena Levis Torres pero que mucho mérito tiene el Comisionado Provincial Alain Delfín su anterior entrenador, se caracterizó por practicar un fútbol vistoso, alegre y de gran nivel como hace rato no se veía en nuestra provincia. Ellos aspiran a más y ojalá se diera la oportunidad de efectuar la hexagonal final.

Las Féminas no se quedan atrás

Y aunque las previsiones pre competencia distaban mucho más que las esperanzas que se tenían con sus similares masculinos el equipo que comanda el Director Técnico José Ángel Ortega comenzó con autoridad su andadura retando e imponiéndose a todo un conjunto camagüeyano que no quería regalar ni por asomo su título de Campeonas Nacionales en la pasada temporada.

Ese fue el verdadero impulso para unas chicas que a partir de aquel momento no han podido detenerlas y que al momento de redactar estas líneas aparte de tener garantizado su pase como cabeza de grupo exhibe unos números totalmente inéditos para un conjunto tunero en esta categoría: invictas en 10 partidos con la friolera de 40 goles a favor con tan solo 8 en contra.

Y aunque ellas no se cansan de reconocer que jugar como equipo es lo que las ha llevado a obtener esos excelentes resultados tampoco dejan de ver en Chanel Aguilera a la gran inspiradora y líder pues el hecho de haber anotado 21 goles (más del 50% de todo el conjunto) dicen a las claras lo que significado esta estelar jugadora para el once tunero.

¿Qué sucederá si finalmente se juega la calendariada hexagonal final donde se intuye que la calidad será superior a esta etapa clasificatoria? Allí Chanel junto a otras futbolistas como la talentosa Melissa Rodríguez o las no menos destacadas Dara Vapdevila, Elianis Hernández, Annalié Alonso, Naidis Peña o Lesyanis Verdecia tendrán la posibilidad de demostrar que el camino recorrido hasta aquí no ha sido en vano.

/lrc/

