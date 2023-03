La protección al consumidor está amparada legalmente en Cuba por la Resolución 54/2018 del Ministerio del Comercio Interior, la cual define los principios de inviolabilidad de los derechos y hacerlos valer, como prioridad desde hace muchos años.

Este conjunto de principios, disposiciones y acciones organizativas, funcionales y de otro tipo están dirigidas a educar, orientar y amparar a los consumidores en el reconocimiento de sus derechos y deberes. Pero ¿realmente se cumple la protección al consumidor en Las Tunas? A esta pregunta trataremos de buscarle respuesta aquí, en Tiempo de cambio, el podcast de tiempo21, desde Radio Victoria, en Las Tunas, Cuba.

La falta de calidad es uno de los asuntos que más afectan a los consumidores, además de la mala organización de las colas y los problemas en la distribución, que conducen a enormes tensiones entre la población, que no sabe a quién dirigirse para lograr un orden, por lo menos en alguna medida.

El comercio y la gastronomía, los mercados agropecuarios, las unidades de las cadenas de tiendas, el Sistema de Atención a la Familia, están en el deber de proteger a sus consumidores. No obstante, hay problemas en el fondo para cambio de dinero; irregularidades y violaciones de los precios de las ofertas; falta de calidad de los productos en unidades gastronómicas, la negación de uso de las formas de pago electrónico instalados, con lo cual el consumidor está cada vez más desprotegido.

No se puede negar que la no protección al consumidor responde, en buena medida, a la pérdida de valores, la falta de una cultura no solo de consumo, sino de reclamar, exigir, elegir y, más que todo, de ejercer los derechos ciudadanos como consumidores de bienes y servicios, que es en definitiva acercar más la relación entre consumo y calidad de vida

