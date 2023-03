Consejo Provincial de Gobierno analiza falta de atención a planteamientos del pueblo

Las Tunas.- Los resultados en la atención a los planteamientos de los electores en las rendiciones de cuenta del Poder Popular, fue uno de los temas debatidos con fuerza por el Consejo Provincial del Gobierno en Las Tunas, en el que se puso de manifiesto la morosidad en las respuestas de algunos organismos e instituciones para su solución.

De los 28 mil 505 planteamientos del pasado mandato 26 mil 211 han sido resueltos, lo que representa el 92 por ciento de solución, y la mayor cantidad de asuntos pendientes se localizan en los municipios de Jesús Menéndez, Las Tunas, Amancio y Manatí.

El gobernador de Las Tunas Jaime Ernesto Chiang Vega, reflexionaba con su Consejo en cómo hace falta más acción y exigencia ante las tareas pendientes, y que cualquier discusión debe ser sobre la base de transformar el problema para eliminarlo. “Si discutimos varias veces y a los planteamientos no se les da una respuesta positiva no se llega a nada”. Y puso el ejemplo del municipio de Jesús Menéndez, donde los planteamientos están desde el último análisis y no pasa nada. “¿Cómo nos vamos a dirigir al pueblo diciéndole que en algo que nos comprometimos el año anterior lo hayamos resuelto todavía?

Los organismos con mayor incidencia en la no solución de los planteamientos son Servicios Comunales, las Empresas Azucarera, y Eléctrica; Comercio, Acueducto, la Agricultura, Vivienda y Salud Pública.

El Consejo Provincial de Gobierno en Las Tunas también debatió el programa de distribución de agua potable, la ruralidad en Cuba, el programa para el rescate de los conceptos fundacionales del programa del médico y la enfermera de la familia y la situación de personas vulnerables, entre otros.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube