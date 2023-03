El transporte, ¿quieres que te lo cuente otra vez?

¿Cómo se trasladan de un lugar a otro los tuneros en esta ciudad? ¿Cuáles son las posibilidades de transporte que tienen para ir al trabajo, a la escuela o a cualquier otro sitio? ¿Ha funcionado la transportación alternativa con los carros estatales? Estas son preguntas a las que tratamos de buscarle respuesta y de eso hablamos hoy aquí, en Tiempo de cambio, el podcast de tiempo21, desde Radio Victoria, en Las Tunas, Cuba.

La primera opinión de una tunera, para comenzar, expresa el sentir sobre todo tipo de transporte y denota el problema a que se enfrentan las personas para trasladarse. Ella pasa largos períodos de tiempo para llegar a su trabajo, y como no hay ómnibus, depende de otros vehículos que hacen caso omiso a sus señas.

Es cierto que el parque de ómnibus urbanos está muy deprimido en la ciudad de Las Tunas. Entonces, la población depende de los coches, moto taxis y la voluntad de los choferes y directivos de los carros estatales, que tienen el deber, por resolución ministerial, de apoyar al traslado de personas desde las paradas, y según la opinión de Reynaldo Reyes Silva, delegado del Ministro de Transporte en la provincia de Las Tunas y Reynaldo Cedeño, uno de los inspectores, se cumplía la resolución, lo que pasa es que de esas entrevistas hace un mes, y desde entonces acá se han adoptado otras medidas, pero las cosas no andan bien con la llamada transportación alternativa con los carros estatales.

En la práctica, estos vehículos estatales aportan muy poco a la transportación de pasajeros. No existe la conciencia sobre la necesidad del otro, ni la empatía, y no pocos se creen dueños de esos carros en los que se mueven. Y lo peor, incumplen la resolución 435 del Ministerio de Transporte, que establece la obligatoriedad de los choferes de detenerse en las paradas y los puntos de transportación masiva, no pasa nada.

¿Y las llamadas moto taxis. Bueno, las llamadas moto taxis son punto y aparte, como se dice en buen cubano. Sí, porque son motos arrendadas, que pertenecen al Estado cubano, pero lo que pasa en la práctica es que quienes andan en esos vehículos, salvo excepciones, se creen los dueños y andan sin cumplir con su encargo social, y aunque en algún momento sí, pueden alquilar, eso es secundario, porque su encargo social es trabajar en las paradas, para trasladar a los pasajeros. En esta ciudad hay más de 90 de esos equipos, y podrían aliviar las tensiones con el transporte. ¿Qué hacen los jefes de esas motos taxis para acabar con ese desorden?

Por otra parte, por el problema de los altos precios pasa la transportación que no se realiza en ómnibus del servicio urbano. La mayoría de quienes prestan ese servicio en todo tipo de vehículos exigen precios abusivos. Y aunque hace poco tiempo se anunció una nueva tarifa de precio para los pasajeros en los medios privados incluidos los arrendados, es muy difícil cumplir porque prevalecen la indisciplina y la falta de control y exigencia por parte de los responsables.

Pero algo hay que hacer en una ciudad de más de 190 mil habitantes, lo que muestra la complejidad para que las personas se trasladen de un lugar a otro cada día.

